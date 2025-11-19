México, de los países con mayor actividad de mercados criminales

Índice Mundial de Delincuencia Organizada 2025

Aumento de grupos delictivos que operan como empresas de “vasta fuerza laboral”

Ante el aumento de grupos delictivos, que operan como empresas de “vasta fuerza laboral”, México se posicionó como el país con mayor actividad en mercados criminales a nivel mundial, de acuerdo con la tercera edición del Índice Mundial de Delincuencia Organizada 2025.

La investigación, elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC) y financiada por Estados Unidos, la Unión Europea y la Interpol, revela que nuestro país enfrenta una combinación peligrosa de mercados ilícitos consolidados, como narcotráfico, trata de personas, extorsión y tráfico de arma, y una baja capacidad institucional para contenerlos.

El informe posiciona a nuestro país en el primer lugar en mercados ilícitos, con una puntuación de 8.27, en una escala de cero a 10, y en el tercer lugar global en criminalidad total -con 7.8 puntos- solo detrás de Myanmar y Colombia.

Este índice, una de las mediciones internacionales más utilizadas para evaluar la expansión del crimen organizado, analiza tanto la presencia y fuerza de los grupos criminales como la capacidad real del Estado para combatirlos.

En el caso de México, el estudio concluye que el país enfrenta un entramado criminal altamente diversificado con cárteles que operan como corporaciones transnacionales; es decir, una gran variedad de economías ilícitas y una resiliencia institucional insuficiente para contenerlas.

El apartado de mercados criminales, donde México encabeza la clasificación mundial, abarca delitos como:

– Tráfico de personas.

– Contrabando de migrantes.

– Extorsión.

– Tráfico de armas.

– Comercio de bienes falsificados.

– Crímenes ambientales.

– Delitos financieros y cibernéticos.

– Tráfico de drogas.

El informe destaca que el mercado de tráfico de cocaína es uno de los más fuertes del país con una puntuación cercana al máximo 9.00, debido al papel de México como corredor estratégico para el continente y por la creciente red logística de los grupos criminales.

Así mismo, la producción y exportación de drogas sintéticas -especialmente metanfetamina y fentanilo- continúa consolidándose como una de las actividades de mayor crecimiento para los cárteles mexicanos.

El informe identifica a los cárteles como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los grupos que estructuran la mayor parte de los mercados ilícitos en México.

Según el documento, estos grupos:

– Mantienen una “vasta fuerza laboral” similar a la de grandes empresas mexicanas.

– Controlan amplias zonas del territorio mediante extorsión, violencia y cooptación comunitaria.

– Tienen presencia en prisiones, lo que muestra su nivel de infiltración en estructuras estatales.

– Operan redes internacionales para tráfico de drogas, personas, armas y recursos.

– La GI-TOC subraya que la capacidad operativa de estos cárteles ha permitido que la criminalidad en México sea multidimensional, lo cual afecta a sectores económicos, instituciones públicas y dinámicas sociales.

La diversidad de mercados ilícitos -que van desde las drogas sintéticas hasta los delitos financieros y ambientales- muestra que el crimen en México ha evolucionado más allá de la violencia armada, por lo que se configuran economías paralelas que desafían directamente la capacidad del Estado.

¿Qué implica estar en tercer lugar en criminalidad?

El informe advierte que la magnitud del crimen en México trasciende las fronteras nacionales, pues el país participa en 13 de los 15 mercados ilícitos globales evaluados, lo que evidencia la diversificación y expansión de los grupos criminales. Esta situación genera impactos directos en la seguridad pública, en la economía formal y en la estabilidad social.

Además, la GI-TOC destaca que los grupos criminales en México han demostrado una alta capacidad de adaptación, especialmente ante escenarios de conflicto y avances tecnológicos. Según el estudio, “los grupos criminales se adaptan rápidamente, aprovechando los conflictos emergentes o cada vez más profundos y alineándose con los avances digitales”.

Recomendaciones y acciones urgentes

La GI-TOC sugiere una serie de medidas para frenar el avance del crimen organizado, entre ellas fortalecer la coordinación entre instituciones, aumentar la transparencia, modernizar los sistemas de inteligencia, mejorar la cooperación internacional y reducir los niveles de impunidad.

El informe también resalta que la respuesta no debe centrarse sólo en operativos, sino en políticas de prevención, combate a la corrupción, protección a víctimas y testigos, y oportunidades sociales que reduzcan la captación de jóvenes por parte de organizaciones delictivas.

La ubicación de México en el “top 3” mundial de criminalidad representa un desafío de gran escala para las autoridades actuales y futuras. Para especialistas, la única ruta posible es una política de seguridad integral que fortalezca las instituciones, atienda las causas estructurales de la violencia y reduzca los incentivos que permiten operar a los grupos criminales.