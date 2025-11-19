Nuevo Reglamento de Tránsito de Edomex inicia con multas mínimas

Solo policías mujeres podrán aplicarlas

En un lapso no mayor a un año estará lista la base de datos sobre las infracciones cometidas

Toluca, Estado de México.– El próximo 25 de noviembre, con la entrada en vigor de la reforma al Reglamento de Tránsito del Estado de México, las agentes de tránsito únicamente van a aplicar la infracción mínima a quienes comentan alguna falta en calles mexiquenses.

De acuerdo con la publicación del Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), conforme al artículo 122, tiene un lapso no mayor a un año desde de la puesta en marcha del ordenamiento para crear un sistema o base de datos sobre las multas cometidas por infractores. Una vez concluido —en ese tiempo o antes— la dependencia estará en posibilidad de aplicar las sanciones de rango medio y máximo previstas.

Recordar que, en un ánimo colaborativo con quien cumpla su sanción, la nueva normativa elimina las multas fijas y las sustituye por rango mínimo, medio y máximo, según el historial de infracciones no liquidadas del conductor. De esta forma, quien cumple paga menos y quien acumula sanciones, paga más.

Es importante mencionar que dicho sistema tendrá que contar con mecanismos de interoperabilidad con los ayuntamientos, es decir, que tenga la capacidad para intercambiar datos y compartir información, lo anterior se va a establecer mediante convenios de coordinación para homologar procedimientos y fortalecer la gestión administrativa en la materia.

Asimismo, las Secretarías de Seguridad y de Movilidad brindarán a los ayuntamientos la asesoría y capacitación necesarias para facilitar su interconexión y la operación técnica del sistema.

Profesionalización de fuerzas de seguridad

Por otro parte, el Estado de México consolidó un avance significativo en la profesionalización de sus fuerzas de seguridad con la graduación de los primeros 148 policías de proximidad, egresados del Curso de Formación Inicial diseñado para combinar orden, disciplina y precisión operativa con un enfoque de atención directa a la ciudadanía.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia de clausura de esta primera generación, que se integrará a una unidad especial enfocada en atender municipios prioritarios mediante acciones de prevención, acompañamiento y respuesta inmediata.