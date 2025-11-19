Lena Burke rinde tributo a la eterna reina de la salsa

Con su nuevo tema “A Celia”

La cantautora presenta un homenaje lleno de gratitud y respeto a Celia Cruz

“A Celia” reúne a Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, La India, Víctor Manuelle y Gonzalo Rubalcaba, en un proyecto que busca honrar la memoria de la “Guarachera de Cuba” con autenticidad y pasión.

La cantautora y pianista cubana Lena Burke, reconocida por su versatilidad y sensibilidad artística, lanza su nuevo sencillo “A Celia”, un tema que rinde homenaje a la vida y legado de Celia Cruz, la voz más influyente de la música latina.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Burke compartió “Ha sido una aventura maravillosa. El tema nació después de haber visto un video del ensayo del último homenaje que le hicieron a Celia en vida. Había muchos artistas cantándole ahí y, después de eso, me di un baño y me vino la idea de hacer la canción. La escribí en un cuaderno y luego acabamos en el estudio con Carlos Álvarez, que produjo el tema conmigo.”

La artista explicó que quisieron invitar a algunos músicos que participaron en aquel homenaje y que tuvieron relación cercana con Celia “Por ejemplo, La India, que fue amadrinada por Celia; también Víctor Manuelle, que cantó en su velorio; y Hugo Peña, que fue director de su orquesta. A él le pedimos los arreglos de los metales, buscando el sonido de La Sonora Matancera en los inicios de Celia.”

Burke subrayó la importancia de la figura de Cruz “Un tributo a la más grande. Celia ha sido inspiración. Es una mujer de esas que rompió todo tipo de barreras, atravesó el umbral de lo que no se podía lograr para una mujer, y lo hizo con pasión. Cuando ella entraba al escenario todas las miradas eran para ella. Se ganaba al público de cualquier parte del mundo. Le decían la Guarachera de Cuba, pero era del mundo. Ella llegaba a un lugar y te hipnotizaba con su alegría, con su sabor. Así como cantaba, vivía su vida.”

La intérprete confesó que busca seguir su ejemplo “Yo trato de regar felicidad y amor, que es lo que ella hacía con su voz y como ser humano. Vengo de una familia de cantantes; mi abuela era amiga de Celia y siempre lo fueron, a pesar de la distancia. Mi abuela me puso a Celia cuando yo era chiquita y me decía: ‘Esa es la cantante más grande que ha tenido Cuba y se llama Celia Cruz’. Más tarde la conocí, recibí sus abrazos, compartí unos instantes con ella. Hay muchos hilos que nos unen familiar y musicalmente.”

Sobre el proceso creativo, Burke añadió “Esa hermandad, esa química familiar, se refleja en esta canción. Todo eso lo traigo en mi mochila de vida que cargo siempre y estoy muy honrada de que sea así. Cuando escribimos esta canción lo hicimos con todo respeto, cuidando cada palabra, para mostrar lo que representa como cubana, como mujer, para todas esas mujeres que hoy caminamos ese sendero que ella labró.”

La producción se realizó entre Puerto Rico y Nueva York durante varios meses “Le han puesto demasiado amor todos, y mucho respeto, desde los músicos hasta los ingenieros. Como productores hemos tratado de cuidar cada detalle. Uno a veces, cuando escribe un tema, es mejor no hacerse preguntas. Me dejo guiar por Diosito, porque uno trata de que sea lo mejor posible, que la música no tenga errores, pero sí me dejo llevar por el sentimiento que viene del cielo. Así ha sido esta canción. Lo que no ha querido Celia que esté, no está. Ella me ha dado las señales. Por eso me queda darle gracias por tanta inspiración.”

El sencillo formará parte de su próximo disco, previsto para marzo de 2026 “Ya que haya salido así es un sueño hecho realidad. Son muchos meses lo que ha costado lograrlo porque todos los grandes artistas tienen agendas llenas, con miles de trabajos. Pero creo que todos lo hicieron con demasiado amor para Celia. Me quieren como amiga y me escucharon. Ahora el sueño sigue en proceso para poder cantarla en vivo y que se logre.”

Finalmente, Burke adelantó que el álbum será un viaje profundo a sus raíces “Este sencillo sí abandera lo que se viene en el disco. Está lleno de mis raíces cubanas. Voy más a de dónde vengo y me siento orgullosa de que sea así. Aunque también hay piano con cuerdas, cada vez soy más cubana, más sandunguera.”