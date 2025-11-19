Quién es la máscara? lidera prime time dominical

¿Quién es la máscara? 2025 lideró el prime time dominical, ubicándose como el programa más visto de la televisión abierta, al registrar un alcance de 12.8 millones de personas. En su emisión del domingo 16 de noviembre, el actor Julián Gil y la conductora Odalys Ramírez, con los personajes de Tony Manguera y Sonny Hámster, se convirtieron en la séptima y octava celebridad desenmascaradas en esta temporada. ¿Quién es la máscara? es un formato producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, basado en el formato original de Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), The King of Mask Singer. ¿Quién es la máscara?, producción de Miguel Ángel Fox, se transmite los domingos a las 20:30 horas, por las estrellas.