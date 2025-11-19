Comerciantes del Centro Histórico reportan pérdidas de al menos $1,000 millones

Afectaciones por últimas marchas

La Canaco de la CDMX refrenda el llamado a favor de “la aplicación de la ley y cero impunidad”

El presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López, estimó que las pérdidas económicas por ventas no realizadas debido a los hechos de violencia en el Zócalo, son de al menos mil millones de pesos en alrededor de 3 mil 500 negocios establecidos en el Centro Histórico.

Comentó que aún falta por contabilizar los daños en establecimientos que fueron vandalizados y el robo perpetrado en en el montepío Luz Saviñón, en la calle Palma, y que hasta el momento los encargados y dueños de joyerías aún no conocen los avances en las investigaciones por los daños y sustracción de mercancía durante la movilización del 2 de octubre pasado.

Mencionó que “el sábado fue pérdida de venta para joyerías, ópticas, tiendas de ropa y zapaterías, así como para la actividad turística, locales de vestidos de novia y 15 años. La gente no regresó al primer cuadro, sino que se fue a otros lados a realizar el consumo, como plazas comerciales, donde había filas de vehículos para entrar a los estacionamientos hasta muy noche”.

En El Buen Fin también se vieron afectados restaurantes y la movilidad de los turistas en los hoteles del Centro Histórico, insistió, y reprochó que no exista apoyo o incentivo fiscal de las autoridades locales para que “el tema del pago de impuestos corresponda a los días efectivos de venta”. Recordó que “en septiembre hay quienes pudieron trabajar seis días. En 24 días la mayoría enfrentó vialidades bloqueadas, movilizaciones, eventos en el Zócalo y octubre y noviembre sigue la dificultad para operar en los establecimientos.

“Los comerciantes han convivido por años, décadas, con las protestas, pero no como éstas, que son violentas y te llevan a la quiebra por personas identificadas como el bloque negro, que aún no son aprehendidas”, dijo.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Ciudad de México refrendó el llamado a favor de “la aplicación de la ley y cero impunidad”, al mencionar que el sábado pasado “nuevamente se generó un desbordamiento violento y de provocación, por lo que debe haber efectos legales contra sus perpetradores, así como sanciones en los casos en los que se comprueben excesos de la autoridad policial”.

Las detenciones, “desde nuestro punto de vista, marcan un camino basado en la legalidad, pero aún siguen libres y sin consecuencias los delincuentes, quienes aprovechando la marcha del 2 de octubre saquearon y robaron joyerías del Centro Histórico”, lamentó.

Consignan a 8 de los marchistas por tentativa de homicidio

Fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Norte ocho de los 18 detenidos durante la marcha del pasado sábado de la generación Z, donde fueron presentados ante un juez de control, por el cargo de tentativa de homicidio; otros tres podrían correr la misma suerte.

La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que, derivado de estos hechos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público 29 personas detenidas en flagrancia, con lo que iniciaron 19 carpetas de investigación por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, robo, daño y resistencia de particulares.

Ocho de los detenidos fueron llevados al RENO, pese a la oposición de sus familiares, quienes desde la madrugada se apostaron afuera de la Coordinación Territorial CUH-1, donde a cada momento gritaron: “¡No son delincuentes!”, por lo que exigieron su liberación e, incluso, intentaron impedir el traslado colocándose frente a las unidades.

De acuerdo con la carpeta de investigación abierta por el delito de homicidio en grado de tentativa, el elemento del Sector Alameda, Miguel Ángel “D”, fue agredido por varios sujetos del bloque negro.

Dicho elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) denunció que cuando estaba tirado sobre el piso, varios de sus agresores lo amenazaron con matarlo: “Te vamos a matar puto policía de mierda. Les sirves a la izquierda, pinche ojete vendido. Vas a morir esbirro del Gobierno”, establece la declaración.

El representante social que tomó la declaración del uniformado agredido, asentó en la carpeta de investigación que estos hechos ocurrieron a las 15:08 horas del sábado, según quedó establecido en el expediente, momento en que el elemento pensó que sí lo mataría, pues no podía moverse.

“Pensaba que me matarían. Ya que no pude defenderme. Quedé totalmente indefenso ante mis agresores. Al sentir que moría, comencé a gritar a mis compañeros por ayuda. Por lo que al estar en el piso, me percato de que llegan tres de mis compañeros en mi auxilio”, afirmó en su denuncia.

En tanto, durante la conferencia de prensa que encabezó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la titular de la FGJ informó que, derivado de los hechos registrados durante la manifestación del sábado, fueron agredidos 84 policías y cuatro manifestantes, así como daños y robo en un establecimiento y un vehículo.

Sostuvo que todos los detenidos fueron recibidos en la agencia del Ministerio Público correspondiente, conforme a los protocolos establecidos: “fueron valoradas médicamente al ingresar, mantuvieron contacto con sus familiares –quienes estuvieron informados en todo momento sobre su situación–, y contaron con defensa acreditada, ya sea particular o pública, durante todo el procedimiento”, afirmó.

Explicó que de los 29 detenidos, 18 adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público; en algunos casos se les investiga por tentativa de homicidio, resistencia de particulares y robo, y en otros por lesiones en distintos grados.

Además, un adolescente fue turnado de inmediato a la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.

Las otras 10 personas remitidas, si bien se identificó que participaron en las agresiones, fueron canalizadas al Juzgado Cívico, luego de que los dictámenes médicos practicados a los policías afectados determinaron que sus lesiones tardan menos de 15 días en sanar, por lo que no configuran un delito, sino faltas cívicas.

Advirtió que continúa con la identificación de otras personas posiblemente implicadas en las agresiones, daños y demás conductas delictivas registradas el pasado sábado.