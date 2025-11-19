Crece gasto de visitantes extranjeros en fin de semana del Gran Premio de la CDMX

Aumentó 10%, respecto al año anterior

Los procedentes de Colombia, Argentina y Chile encabezaron el gasto

El gasto con tarjetas Visa de visitantes extranjeros durante la semana de la carrera de autos en la Ciudad de México creció alrededor de 10 por ciento respecto al evento del año anterior, de acuerdo con un análisis realizado por Visa Consulting & Analytics, en el marco del Convenio de Colaboración vigente entre la Secretaría de Turismo y Visa.

Al respecto, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que “estos resultados muestran cómo el turismo se consolida como un motor de bienestar y desarrollo. Los grandes eventos internacionales no sólo impulsan la economía, sino que fortalecen el orgullo, la hospitalidad y la identidad de nuestro país ante el mundo”.

Asimismo, subrayó que “el gasto con tarjetas Visa de visitantes extranjeros durante la semana de la carrera en México creció aproximadamente 10 por ciento respecto de la semana previa al evento, lo que refleja el efecto positivo que tienen los eventos deportivos en el turismo y en las economías locales”.

Según el análisis realizado, los visitantes provenientes de Colombia, Argentina y Chile encabezaron el gasto durante este evento e incrementaron su consumo en aproximadamente 20 por ciento, en comparación con la semana de la carrera del año anterior. Además, los visitantes de Argentina presentaron los mayores incrementos frente al evento del año anterior, con un crecimiento cercano a 130 por ciento.

Por su parte, el director general de Visa México, Francisco Valdivia, destacó que “la colaboración entre Visa y la Secretaría de Turismo nos permite desarrollar estrategias innovadoras para entender mejor el impacto económico positivo que estos eventos deportivos generan en las ciudades y estar mejor preparados para ampliar los beneficios a más personas”.

El estudio muestra que el gasto con tarjetas de crédito Visa aumentó casi 10 por ciento, mientras que con tarjetas de débito Visa creció alrededor de 15 por ciento, en relación a la semana de la carrera del año anterior. Las principales categorías de gasto fueron aerolíneas, restaurantes y hospedaje, con incrementos cercanos a 15 por ciento respecto al evento anterior. Además, el uso de pagos sin contacto con credenciales Visa durante el evento creció alrededor de 45 por ciento, en comparación con el año anterior.

En conjunto, Visa y la Secretaría de Turismo impulsan una estrategia para acelerar la adopción de pagos digitales en el sector turístico, con el objetivo de mejorar la experiencia de los turistas nacionales y extranjeros en México. Esta colaboración busca que cada viajero disfrute de un entorno de pago rápido, seguro y confiable, generando un impacto positivo en el crecimiento económico regional, en línea con las prioridades del Plan México.

Este esfuerzo colaborativo entre el Gobierno de México y el sector privado demuestra el compromiso por fortalecer un turismo más competitivo, incluyente y sostenible, consolidando la imagen del país como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial.

El estudio analiza el volumen y el número de transacciones realizadas con tarjetas Visa de extranjeros en México durante la semana en la que se realizó la reciente carrera de autos de la Ciudad de México (del 20 al 26 de octubre 2025) y lo compara con la semana del mismo evento en 2024 (del 21 al 27 de octubre). Asimismo, se comparó el gasto durante la semana del este evento automovilístico con la semana previa (del 13 al 19 de octubre de 2025).