La jefa de Gobierno, Clara Brugada, preside el evento “Conectividad Subterránea: Pasos de la Utopía”

En la Calzada de Tlalpan

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, realizó la entrega de llaves y convenios a comerciantes de los primero 12 pasos a desnivel de la calzada de Tlalpan, entre Viaducto y Tlaxcoaque, como parte del programa “Conectividad Subterránea: Pasos de la Utopía”, que consiste en la renovación integral de más de 3 mil 600 metros cuadrados de espacio público y transformarlos en centros con más de 300 servicios comunitarios, culturales y económicos, garantizando la seguridad y accesibilidad para las y los peatones.

Durante el evento, la Jefa de Gobierno destacó la importancia histórica y funcional de estos cruces, así como su compromiso con los comerciantes que han mantenido vivos estos espacios.

Enfatizó que la rehabilitación de los pasos es una respuesta a la desconexión generada por la infraestructura vial, asegurando el tránsito seguro y digno para las y los habitantes de la capital; dijo que “la calzada de Tlalpan es una calzada que no permite que peatonalmente la población pueda cruzar, así que esta es la única conectividad que existe entre Oriente y Poniente a lo largo de toda la Calzada de Tlalpan hasta Tasqueña”, señaló.

Reafirmó el compromiso del gobierno con la cohesión social; “siempre hemos dicho que hay muros, a veces murallas que dividen esta ciudad entre el Oriente y el Poniente. Bueno, y también nos hemos comprometido a derribar estos muros, y con estos pasos, garantizamos que la gente se conecte bien, que no tenga miedo y que aproveche para los servicios que vamos a dar de aprendizaje”, acotó.

Al dirigirse a las y los comerciantes que ocupaban estos espacios, la Jefa de Gobierno se comprometió a que la renovación no solo será en beneficio de la ciudad, sino también para asegurar el futuro económico de quienes regresen a sus locales.“Estamos comprometidos en llevar a cabo este trabajo lo más rápido posible y sobre todo a dar alternativa para que no solo regresen a sus comercios; yo diría que utilicemos este tiempo para repensar… Lo que queremos es que estos pasos, aquellos que van a tener un funcionamiento económico donde van a estar ustedes, pueda renovarse y hablar de algún pasaje que atraiga… y que sus comercios se conviertan en espacios referentes en la ciudad”, afirmó.

Anunció medidas específicas de apoyo económico y seguridad, refirió que “uno de los problemas fundamentales que ha sido la falta de seguridad, se va a otorgar seguridad y Servimet va a pagar toda la policía necesaria para que estos lugares estén vigilados. No es que las patrullas ahí van a darle una vuelta, no, Se va a tener policías de manera permanente las 24 horas y todos los días del año”.

Agregó que “rediseñamos Fondeso, ahora tiene la tarea de otorgar capital semilla para los nuevos negocios, o sea, recursos que no van a ser créditos, que va a ser para la gente que inicie un negocio a lo mejor nuevo”.

Destacó que los «Pasos de la Utopía» albergarán más de 300 actividades y servicios gratuitos, distribuidos en distintos pasos temáticos:

Paso Temático de la Casa de las 3R’s: Revaloración, Redistribución y Reducción del trabajo de cuidados.

Pasos al Bienestar y el Cuidado: A cargo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social que contará con Sala de las Infancias, comedor popular con comida a 11 pesos, lavanderías populares gratuitas para reducir la carga de cuidados, rehabilitación ycon tina de terapia para personas mayores y con discapacidad, se ofrecerán talleres como «El reto es cuidar» para la corresponsabilidad, y el área “Siempre Vivas” con orientación legal y psicológica para mujeres.

Paso de la Salud: A cargo de la Secretaría de Salud para acercar salud integral, gratuita, rápida y de rápido acceso con actividades como «Cuenco de las Emociones», que son espacio sensorial y terapéutico para ser escuchado, recibir primeros auxilios psicológicos y reducir el estrés, además de consultorios, medicina preventiva, de salud sexual y reproductiva, así como estudios de laboratorio clínico gratuitos.

Pasos de la Cultura: A cargo de la Secretaría de Cultura, que albergará galería de arte contemporáneo, librería, salón de ensayos para teatro y danza, cabina para grupos de música, así como espacio de cine club.

Ecotúnel o Túnel del Medio Ambiente.: A cargo de la Secretaría del Medio Ambiente con venta directa de productos sanos “Del Campo a la Ciudad”, audiorama con sonidos de la naturaleza para relajación, muros verdes, tortillería de maíz nativo a precio justo, una cafetería donde se podrá pagar con residuos reciclables, taller de reparación de bicicletas. Además se instalarán calculadoras climáticas que harán cada trayecto más cómodo, seguro y accesible para todas y todos.

Pasillo de Abasto: A cargo de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana con una tienda de productos “Del Campo a la Ciudad” con venta de productos a precios justos, y espacio para asesorar a pequeños comercios sobre el programa “Mercomuna”.

Paso del Deporte: A cargo del Instituto del Deporte, con aparatos de gimnasio urbano como costales de box para prácticas básicas de defensa personal para mujeres, espacios lúdicos y recreativos, así como cabinas antiestrés con aislamiento sonoro y galerías mundialistas con exhibiciones e interacción que buscan promover la actividad física, el bienestar emocional y la convivencia en espacios seguros.

La Jefa de Gobierno mencionó que la intervención estructural de los 12 pasos peatonales comenzará en los próximos días, con el objetivo de garantizar la seguridad estructural, renovar totalmente pisos, barandales, instalaciones y mejorar la imagen urbana con color, luz y murales.

Enunció que los doce pasos que serán intervenidos son Tlaxcoaque, Pino Suárez, Alfredo Chavero, Gutiérrez Nájera, José T. Cuéllar, Roa Bárcenas, Dávalos, Lorenzo Boturini, Fernando Ramírez, Juan A. Mateos, José Toribio Medina y Obrero Mundial.

En uso de la voz, el Director General de Servicios Metropolitanos (SERVIMET), Carlos Mackinlay Grohmann, hizo una breve reseña histórica de la Calzada de Tlalpan construida en 1432, siendo la ruta de los conquistadores, destacando que la Calzada de Tlalpan y la Línea 2 del Metro son arterias fundamentales. Reconoció que los pasos a desnivel, descuidados por gobiernos anteriores fueron ocupados por comerciantes que, en muchos casos, realizaron labores de mantenimiento y seguridad, por lo que informó sobre las negociaciones de tres meses para la recuperación y rehabilitación de los 12 pasos en el perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc y los 22 de la Alcaldía Benito Juárez posteriormente. Mencionó los apoyos para comerciantes como apoyo al desempleo, créditos, reubicación en plazas comerciales, así como capacitación laboral. Anunció que el Gobierno de la Ciudad de México garantizará la seguridad 24 horas en los 34 pasos peatonales y que se trabajará en la accesibilidad universal para personas con discapacidad.