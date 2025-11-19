Alma Sagrada invita: Constelación Familiar en Cancún

Regina

Por Redacción Bienestar | Especial para quienes buscan un cambio real

Este 22 de noviembre, Cancún será sede de un encuentro único para quienes están listos para liberarse del peso del pasado y abrirse a una vida más clara, más consciente y más alineada con su presente.

Alma Sagrada presenta una jornada de Constelación Familiar que tendrá lugar en el Hotel Sotavento, a las 10:00 AM, un espacio pensado para quienes desean romper con los patrones invisibles que frenan su crecimiento.

¿Por qué participar?

Cada persona carga historias que no siempre le pertenecen:

lealtades familiares ocultas, vínculos emocionales que se arrastran como cadenas, miedos heredados, y patrones que se repiten generación tras generación sin darnos cuenta.

Una constelación familiar permite sacar a la luz lo que estaba inconsciente, comprender el origen de lo que duele y liberar lo que ya no corresponde a tu destino.

Participar te ayuda a:

Soltar patrones repetitivos que bloquean tu avance.

Reconocer dinámicas familiares que afectan tu presente.

Liberarte de cargas que no te pertenecen.

Abrir el camino hacia relaciones más sanas.

Tomar tu lugar en la vida con fuerza, claridad y propósito.

Un llamado para quienes están listos para avanzar

El evento está dirigido a jóvenes, adultos y familias que sienten que ya es momento de reordenar su historia, mirar su vida con nuevos ojos y tomar decisiones desde un lugar de conciencia.

Si has sentido que algo te detiene, que repites circunstancias, o que cargas culpas, emociones o dinámicas que no sabes explicar, esta experiencia puede ser el inicio de tu transformación.

Detalles del evento

Fecha: 22 de noviembre

Horario: 10:00 AM

Lugar: Hotel Sotavento, Cancún, Quintana Roo

Facilita: Alma Sagrada

Cupo limitado – Asegura tu lugar

Por la naturaleza del trabajo, los lugares son reducidos para garantizar una experiencia profunda y personalizada.

Reserva tu boleto hoy mismo y da el paso hacia la liberación interior que has estado postergando.

Tu historia puede cambiar. El momento es ahora.

Alma Sagrada te acompaña en este camino.

C O M U N I C A T E

psic.reginadelosrios@gmail.com

almasagradacorp@gmail.com

IG:@almasagradacorp