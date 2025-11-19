Alma Sagrada invita: Constelación Familiar en CancúnOpinión miércoles 19, Nov 2025
Regina
Por Redacción Bienestar | Especial para quienes buscan un cambio real
Este 22 de noviembre, Cancún será sede de un encuentro único para quienes están listos para liberarse del peso del pasado y abrirse a una vida más clara, más consciente y más alineada con su presente.
Alma Sagrada presenta una jornada de Constelación Familiar que tendrá lugar en el Hotel Sotavento, a las 10:00 AM, un espacio pensado para quienes desean romper con los patrones invisibles que frenan su crecimiento.
¿Por qué participar?
Cada persona carga historias que no siempre le pertenecen:
lealtades familiares ocultas, vínculos emocionales que se arrastran como cadenas, miedos heredados, y patrones que se repiten generación tras generación sin darnos cuenta.
Una constelación familiar permite sacar a la luz lo que estaba inconsciente, comprender el origen de lo que duele y liberar lo que ya no corresponde a tu destino.
Participar te ayuda a:
- Soltar patrones repetitivos que bloquean tu avance.
- Reconocer dinámicas familiares que afectan tu presente.
- Liberarte de cargas que no te pertenecen.
- Abrir el camino hacia relaciones más sanas.
- Tomar tu lugar en la vida con fuerza, claridad y propósito.
Un llamado para quienes están listos para avanzar
El evento está dirigido a jóvenes, adultos y familias que sienten que ya es momento de reordenar su historia, mirar su vida con nuevos ojos y tomar decisiones desde un lugar de conciencia.
Si has sentido que algo te detiene, que repites circunstancias, o que cargas culpas, emociones o dinámicas que no sabes explicar, esta experiencia puede ser el inicio de tu transformación.
Detalles del evento
- Fecha: 22 de noviembre
- Horario: 10:00 AM
- Lugar: Hotel Sotavento, Cancún, Quintana Roo
- Facilita: Alma Sagrada
Cupo limitado – Asegura tu lugar
Por la naturaleza del trabajo, los lugares son reducidos para garantizar una experiencia profunda y personalizada.
Reserva tu boleto hoy mismo y da el paso hacia la liberación interior que has estado postergando.
Tu historia puede cambiar. El momento es ahora.
Alma Sagrada te acompaña en este camino.
C O M U N I C A T E
psic.reginadelosrios@gmail.com
IG:@almasagradacorp