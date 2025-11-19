Equipa negocios de habitantes indígenas del sur del estado

A través de la Secretaría de Bienestar

Amatepec, Estado de México.– Para fomentar el autoempleo de personas que se reconocen como indígenas en el Estado de México, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez entregó maquinaria, equipo y materia prima no perecedera para suministrar panaderías, carpinterías, cíbers y talleres mecánicos y de costura, en beneficio de habitantes de 16 municipios de la zona sur.

En el evento, Juan Carlos González Romero, Secretario del ramo, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento económico y social de los pueblos originarios, así como la promoción de su desarrollo con igualdad de oportunidades y respeto a su identidad y cultura.

En total, se apoyaron 57 proyectos productivos como parte del programa Desarrollo Indígena con Bienestar; entre los insumos se encuentran computadoras, impresoras, sopladoras, fumigadoras, carretillas, hornos, máquinas de costura, prensa hidráulica, entre otras herramientas.

Con esta entrega, se benefició a personas de Almoloya de Alquisiras, Amanalco, Amatepec, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Luvianos, Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Texcaltitlán, Valle de Bravo, Zacazonapan y Zacualpan, municipios con presencia otomí, matlatzinca, nahua y mazahua.

Además, como parte del trabajo en territorio y cercano a la gente, 3 mil habitantes de Amatepec, Luvianos y Tlatlaya recibieron sus tarjetas Mujeres con Bienestar; al respecto, González Romero destacó la importancia de este sector en el desarrollo de las comunidades, pues su esfuerzo, trabajo y dedicación no siempre es reconocido, por ello en tiempo de mujeres, se les debe brindar lo que por años no recibieron.

Mediante acciones integrales que ofrece este programa, las mexiquenses pueden alcanzar una mejor versión de ellas mismas, al tener la oportunidad de concluir sus estudios, atender sus temas de salud y recibir una ayuda económica de 2 mil 500 pesos.

Entregan 5 mil canastas alimentarias a mujeres de 50 a 64 años

Con el fin de garantizar una nutrición adecuada para prevenir enfermedades crónicas entre las mujeres mexiquenses, la administración liderada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez promueve el programa Alimentación para el Bienestar, a través del cual se entregaron cinco mil canastas alimentarias en Otzolotepec en beneficio de 2 mil 500 beneficiarias.

Juan Carlos González Romero, Secretario del ramo, explicó que la actual administración implementa acciones encaminadas a atender a las mujeres, quienes por mucho tiempo estuvieron en el olvido, con el propósito de dignificar sus condiciones de vida y con ello, garantizarles justicia social.