Sala del terror, una experiencia inmersiva

En la Ciudad de México

Warner Bros. Discovery Global Experiences y Rola Entertainment se complacen en anunciar la próxima inauguración de “SALA DEL TERROR”, una experiencia inmersiva completamente nueva que debutará en el Foro Polanco Moliere de la Ciudad de México a principios de 2026.

Ubicado en el corazón de la vibrante Ciudad de México, el recorrido de esta experiencia de terror invitará a los visitantes a adentrarse en un mundo multisensorial que fusiona instalaciones interactivas, ambientes sonoros inmersivos y un cautivador diseño visual inspirado en películas icónicas, tales como: El Exorcista, Annabelle, La Llorona, La Monja y El Conjuro. Cada sala y cada momento está diseñado para recrear las escenas clásicas de estas películas de terror y evocar emociones intensas, convirtiéndolo en un viaje inolvidable para los fans del género de terror y los visitantes en general.

En las próximas semanas se revelarán más detalles acerca de Sala del Terror, incluyendo la venta de boletos.

Para más información visita: www.saladelterror.com y sigue a @warnerbrosmx y @rolaentertainment en redes sociales.