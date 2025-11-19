Trump, medroso

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Seis años después de su muerte, Jeffrey Epstein sigue dañando imágenes y reputaciones, como la del presidente Donald Trump, al grado de convertirse en el punto más vulnerable para el magnate convicto.

El mundo entero se enteró de los lujosos festejos de Epstein a los que asistían grandes personalidades de la política, la farándula y el jet set, en los cuales, la atracción principal era la presencia de jovencitas dispuestas a satisfacer los deseos de los potentados presentes.

El escándalo de Epstein lo llevó a ser condenado por delitos sexuales en 2019, pero extrañamente fue encontrado su cadáver en su celda en un centro penitenciario de Manhattan, por aparente suicidio. Sin embargo, esta versión ha sido permanentemente puesta en duda.

El proceso de Epstein fue escandaloso porque trascendió que a sus fiestas con adolescentes acudían personajes como Bill Clinton, Barack Obama, el Príncipe Andrés del Reino Unido, Justin Trudeau o Michael Jackson y hasta científicos como Stephen Hawking.

Ahora, el tema de los asistentes a estos festejos con menores de edad se concentra en el presidente Trump, al aceptar el Congreso de EUA divulgar los archivos mantenidos en secreto por el Departamento de Justicia, a través de los cuales se conocería la lista de los clientes e invitados especiales a estas reuniones de finalidad sexual e ilícita.

Para Trump, el problema no sólo puede ser el que se descubra, como todo el mundo sospecha, que él gozaba con su participación en estas fiestas, sino que su control político ya fue vulnerado, pues Representantes y Senadores Republicanos aprobaron revelar los nombres de las figuras prominentes que asistían con Epstein.

Pudiera aquí iniciar la debacle para el copetudo imperialista.

Ahorros

Una buena noticia fue la renovación del Paquete contra la Inflación y Carestía (Pacic), entre el gobierno federal y el sector privado, por el cual se mantiene el costo de la canasta básica en un tope de 910 pesos.

Dicha canasta, compuesta por 24 productos de consumo básico, se ha mantenido controlada desde la primera firma del Pacic, en 2022, y permite aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente con el salario mínimo, el cual se incrementará a partir de enero, mientras el compromiso de los empresarios es mantener precios por lo menos durante todo el primer trimestre del año 2026. Esperamos que así sea.

salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz