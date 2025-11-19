Confirma la Ssa 23 muertes por sarampión en México

México, en alerta: suman 5 mil 231 casos

“Riesgo muy grande” de perder la certificación de eliminación de esta enfermedad: experto

La Secretaría de Salud federal (Ssa) confirmó que el número de muertes por contagio de sarampión en el país subió a 23 y el número de contagios pasó de 5 mil 153 a 5 mil 231 en una semana, es decir una diferencia de 78 casos en tan solo siete días.

El reporte de la Dirección General de Epidemiología -correspondiente al periodo del 7 al 14 de noviembre – señala que Chihuahua sigue siendo el principal foco de la enfermedad, dado que la entidad pasó de 4 mil 429 a 4 mil 436 casos -casi un contagio diario- la cifra más alta del país, desde el inicio del brote, en febrero.

En un comunicado, la dependencia indicó que del total de casos de sarampión en México, “sólo 64 permanecen activos al día de hoy y se distribuyen en seis estados: Chihuahua, Estado de México Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca”.

Además, dijo que es importante señalar que “la curva de contagios ha mostrado descenso importante”, resultado de las acciones intensivas de vigilancia epidemiológica, la búsqueda intencional de casos, el seguimiento de contactos y la aplicación de cercos vacunales en las zonas afectadas.

Salud explicó que como parte de la respuesta integral se han llevado a cabo jornadas de vacunación a nivel país y se han desplegado brigadas de inmunización en todo el país, ampliando la cobertura a personas de hasta 49 años, con prioridad en jornaleros agrícolas y comunidades rurales.

“Hasta la fecha, se han aplicado 9 mil 76 millones dosis de la vacuna triple viral y SR, lo que ha permitido ampliar la protección de la población susceptible y fortalecer el control del brote”, apuntó la Secretaría de Salud.

Además, aseguró que se enviaron equipos de respuesta rápida a las zonas afectadas, se llevan a cabo visitas domiciliarias y se mantienen sesiones permanentes de los consejos estatales de vacunación.

Recordó que este año se llevó la Semana Nacional de Vacunación, del 26 de abril al 3 de mayo y la Semana Nacional de Salud Pública, del 6 al 13 de septiembre, así como la instalación del Mega Centro de Vacunación en Ciudad Universitaria, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Sistema Nacional de Salud Pública, reforzando la aplicación de biológicos en todo el país.

Se puede perder certificación de eliminación del sarampión

El pasado 13 de noviembre, el epidemiólogo y especialista en vacunación Rodrigo Romero, advirtió que México enfrenta un “riesgo muy grande” de perder en febrero de 2026 la certificación de eliminación del sarampión, un reconocimiento que otorga la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuando una región demuestra la interrupción de la transmisión del virus durante doce meses.

El experto explicó que, para conservar la acreditación, el país no debe registrar contagios sostenidos hasta febrero próximo, un escenario que parece lejano tras el brote iniciado en Chihuahua en febrero pasado, que acumula más de 5 mil casos confirmados de sarampión y 23 defunciones.

“La certificación se pierde cuando pasan doce meses con transmisión activa en la región. Si llegamos a febrero con nuevos casos, la vamos a perder, y los contagios siguen aumentando”, alertó Romero, coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología.

El especialista atribuyó la crisis a una “tormenta perfecta” provocada por más de una década de debilitamiento del programa nacional de inmunizaciones.

No será un riesgo para Mundial 2026: Ssa

El secretario de Salud,David Kershenobich, señaló que México está en un “franco descenso” en cuanto al brote del virus del sarampión y se espera que, para el inicio del Mundial de Futbol, en junio de 2026, ya no sea un asunto de riesgo sanitario,

El titular de la Ssa detalló que, en Chihuahua, la entidad en donde se han registrado la gran mayoría de casos confirmados y 21 de las 23 defunciones, “ya hay días donde no tenemos casos; tenemos cuatro casos activos en una semana y realmente en el resto del país hay seis estados que todavía tienen casos de sarampión”.

Sin embargo, aclaró que es un número “mucho menor que lo que se tenía en un principio, oscila alrededor de 15 casos, hasta tener a veces en suma un total 64 casos de sarampión activos”.

Con estas cifras, David Kershenobich aseguró: “estamos en un franco descenso en lo que tiene que ver con el sarampión y esperamos que para cuando sea esta Copa Mundial ya no tengamos el sarampión como un riesgo sanitario”.

El funcionario federal aseguró que la dependencia que encabeza también avanza “en las otras situaciones que puedan tener un riesgo sanitario en el país”.

De tal manera, agregó, “para cuando sea la Copa Mundial, todos aquellos que visiten México tendrán la seguridad de que su salud será atendida y que estarán todas las medidas sanitarias necesarias para no tener problemas durante ese periodo”.