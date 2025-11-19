The Tiger Lillies regresa con Serenade from the Sewer

Su show más reciente

La legendaria banda de “death-oompah” The Tiger Lillies regresa a México con un nuevo concierto que celebra lo extraño, lo macabro y a aquellos a quienes la sociedad ha abandonado. El sábado 10 de enero del próximo año darán una oscura serenata sacada desde las cloacas, presentando su disco Serenade from the Sewer en el Centro de Arte y Cultura Circo Volador.

The Tiger Lillies es un trío musical británico de vanguardia, formado en 1989 por Martyn Jacques. Conocidos por su singular mezcla de cabaret oscuro, punk y elementos operísticos, la banda explora temas macabros y melancólicos con el falsete y el acordeón distintivos de Jacques. Sus actuaciones han cautivado al público de todo el mundo.

Ganadores del premio Olivier y nominados al Grammy, The Tiger Lillies han girado por todo el mundo durante más de 35 años y han publicado decenas de álbumes aclamados por la crítica. También han protagonizado producciones teatrales inolvidables, desde su gran éxito en el West End, Shockheaded Peter, hasta A Macbeth Song de este año, que se representó durante tres meses en Barcelona.

The Tiger Lillies interpretaron la banda sonora de la película Modi: Three Days on Wings of Madness, dirigida por Johnny Depp, consolidando aún más su lugar en el mundo artístico. Cuentan con una prolífica discografía que incluye colaboraciones con artistas de diversos medios, como el cine, el teatro y las artes visuales. Su música ha aparecido en películas y escenarios, lo que los convierte en unos de los artistas más distintivos y originales de la escena moderna.

Con un nuevo álbum que narra las historias de quienes viven al margen de la sociedad, pero sin dejar de lado las canciones favoritas de los fans, promete ser uno de los mejores conciertos para arrancar el 2026.

El cantante y compositor Martyn Jacques dice:

«Un tema principal de los cientos de canciones que he escrito son las personas que viven al margen. Cuando me mudé al Soho en los 80, pasé muchas horas mirando por la ventana. Y observaba a los traficantes de drogas, las prostitutas, los drogadictos y los gánsteres. Y aprendí lo que hacían y por qué lo hacían. No siempre fue tan sencillo como te imaginas. Pero fue antes de que llegaran los yuppies. Serenade from the Sewer, presenta algunos recuerdos de aquella época. Fue una época feliz para mí. Pero fue trágica para mucha de la gente que conocí y a la que veía desde mi ventana”.

La alineación de The Tiger Lillies está formada por:

Voz, acordeón, piano, guitarra / Martyn Jaques

Contrabajo, sierra musical, theremin, voz / Adrian Stout

Percusiones, tambor Voodoo / Budi Butenop

The Tiger Lillies se presentará en una única fecha en la Ciudad de México el sábado 10 de enero de 2026 en el Centro de Arte y Cultura Circo Volador a las 21:00 horas. Los boletos ya se encuentran a la venta en taquilla del lugar y en superboletos.