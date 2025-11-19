Concluyó temporada 2025 de Panteón de Amores

Toluca, Méx.- Panteón de Amores, puesta en escena de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) conmemorativa al Día de Muertos, concluyó su temporada 2025 y celebró su presentación número 50, en el Teatro Morelos de la capital mexiquense, donde se dieron cita la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, el escritor Jesús Angulo y el director Juan Carlos Embriz Gonzaga.

Al develar la placa conmemorativa a las cincuenta presentaciones de la obra, acompañada de la secretaria de Identidad y Cultura Universitaria, Cynthia Ortega Salgado, la rectora destacó la sinergia de las distintas instituciones que hicieron posible este montaje y resaltó que el trabajo conjunto genera una valiosa retribución social.

Por su parte, el dramaturgo Jesús Angulo Hernández señaló que esta celebración refleja el talento artístico que existe en la Máxima Casa de Estudios mexiquense, cuyo propósito final es aportar a la sociedad.

En tanto, el crítico teatral Juan Carlos Araujo destacó que Panteón de Amores “es un acontecimiento vivo, efímero e irrepetible” y subrayó que cada función es un acto de colaboración que reafirma la esencia comunitaria del teatro y de la Compañía Universitaria de Teatro de la UAEMéx.

Esta función especial de Panteón de Amores contó con la musicalización de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEMéx, dirigida por Hilda Saquicoray Ávila, así como el Coro Universitario, dirigido por Emilio Hernández García, lo que añadió emotividad a la función, para mayor disfrute de los espectadores.

Durante la develación de la placa se reconoció el esfuerzo de actores, actrices, músicos, músicas, dirección y equipo técnico, cuya dedicación permite que esta puesta en escena se consolide como una de las producciones universitarias más entrañables de los últimos años.

Asimismo, se destacó el compromiso de la UAEMéx por promover expresiones artísticas que fortalezcan la identidad cultural y acerquen al público a las tradiciones mexicanas.