Hoy, desfile oficial corto; marcha de la generación Z será completa

Para evitar un choque con los jóvenes de Generación Z, Claudia Sheinbaum dio un paso atrás y ordenó a la Secretaría de la Defensa un desfile del 20 de Noviembre del Zócalo al Monumento a la Revolución y no hasta el Campo Marte, como era la costumbre.

Igual, sólo desfilarán unos cuantos contingentes para hacer un desfile no sólo corto, sino breve.

Así, quedará prácticamente todo Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 De Mayo despejados para la segunda marcha de Generación Z, sobre la que ahora estarán todos los ojos internacionales y nacionales puestos en su desarrollo.

De esta nueva marcha -convocada prácticamente desde la noche del sábado anterior por una veintena de jóvenes que lideran al movimiento de Generación Z en México-, se deslindaron el ex líder perredista Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán y Emilio Álvarez Icaza, quienes integran el proyecto del partido en vías de registro Somos México.

Tradicionalmente, miles de personas se colocan a lo largo de las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma hasta llegar al Campo Marte para ver el desfile del 20 de noviembre, que a través de los años ha sido transformado de militar en deportivo.

Con ello, se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910.

Con esta decisión, la presidenta Sheinbaum y las fuerzas armadas -Defensa, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional- intentan evitar encontrarse de frente a quienes integrarán la segunda marcha de Generación Z, luego de los acontecimientos violentos y la represión sufrida en el Zócalo el sábado anterior.

“Vamos a ver cómo se desarrolla en estos días, no vamos a caer en provocaciones”, dijo la mandataria en su mañanera.

Las dirigencias del PRI y PAN, encabezadas por el senador Alejandro Alito Moreno y Jorge Romero, indicaron que la presidenta Sheinbaum ha decidido tomar el camino equivocado de la represión y la descalificación contra los jóvenes manifestantes y desconocer a los reclamos de la llamada generación Z.

“Lo que vimos no fue un operativo de contención, fue una orden política para golpear, intimidar y fabricar culpables”, afirmó el senador priista.

El panista acusó a la mandataria de insensibilidad y cero empatía hacia los jóvenes en una abierta conducta “autoritaria e intransigente”.

A su vez, ellos fueron señaladas, tanto por la presidenta Sheinbaum y por Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, como ser los impulsores detrás de las convocatorias digitales de los jóvenes que lideran el movimiento Generación Z en México y condenaron al gobierno y a la 4T por la forma en que han buscado desvirtuar las marchas de inconformidad y repudio a la 4T de los jóvenes, pretendiendo hacer creer que los partidos opositores son los reales organizadores de estos eventos.

Los jóvenes líderes de Generación Z indicaron, a su vez, que el gobierno no sólo los ha acosado y expuesto al dar a conocer sus nombres, sus direcciones particulares y sus imágenes personales, sino que no ha reconocido las exigencias y sus reclamos, y los fundamentos que mueven en este país a sus marchas.

Afirmaron que continuarán adelante con sus reclamos y movimientos.

Hoy se verá que convocatoria tienen luego de los hechos de violencia y represión del sábado anterior, y si esta vez lograrán llegar de nuevo al Zócalo a donde no esperan encontrar de nuevo al Grupo de Anarcos de Negro, que son los que generan la violencia.

Contramarcha oficialista en curso desde el Senado

La presidenta del Senado, la morenista e hija de Heberto Castillo, la senadora Laura Itzel Castillo, afirmó que la aceptación social mostrada por la presidenta Claudia Sheinbaum de más del 70 por ciento de preferencias, es un aval ciudadano incuestionable.

“… desde luego, nosotros que venimos de toda una tradición de participación en las organizaciones sociales y en las mismas movilizaciones, pues desde luego que sabemos que podemos convocar a este tipo de marchas y que han sido muy numerosas como se ha demostrado en las diferentes ocasiones en las que se han llevado a cabo. Entonces, me parece que cualquier movilización desde luego es bienvenida”, dijo al apoyar la convocatoria de una marcha pro la 4T para el 7 de diciembre próximo.

De lo acontecido el sábado pasado con las marchas en la Ciudad de México y una treintena de ciudades del país convocadas por Generación Z, afirmó:

“… yo creo que es importante que siempre haya expresiones, y que tenemos que garantizar la libre manifestación de nuestras ideas, como lo consagra la Constitución, y en ese sentido es en el que estamos comprometidos en este país desde aquí, desde la misma izquierda”.

