Puebla, sumido en la violencia

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Más vale prevenir que lamentar dicen los poblanos, por lo que diversos sectores de la sociedad piden la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la presencia de Omar García en esa entidad.

La incapacidad y desidia del gobernador Alejandro Armenta ha dejado que, en menos de un año, la entidad se infecte con el virus de la delincuencia organizada.

Son varios los amagos que han realizado los grupos delincuenciales que han preocupado a los habitantes de ese estado cercano a la CDMX-

Hace unas semanas, cuatro policías municipales fueron acribillados, sin piedad y exhibido el ataque en video.

En la presente semana dos grupos delictivos contrarios dieron un concierto de balas en los límites del estado con Veracruz, dejando el saldo de cinco muertos.

Un tabledance fue quemado intencionalmente por sicarios que a bordo de motocicletas prendieron fuego al local en la capital del estado, dejando como saldo cinco personas muertas y nueve heridas con quemaduras graves.

Antes de eso, dos cuerpos fueron abandonados en las orillas de Acatzingo, población de la que fue presidente municipal Alejandro Armenta.

La delincuencia en Puebla sentó sus reales, tanto así que “La Barredora”, el grupo delictivo que comandó en Tabasco Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Tabasco, cuando gobernaba Adán Augusto López, extendió sus redes a esta entidad.

Puebla ha sido desde hace mucho tiempo sede de los grupos delincuenciales, aunque durante un tiempo se gozó de paz, debido a que muchos de los dirigentes de los cárteles eligieron la capital como su residencia.

En 2002, Benjamín Arellano Félix, uno de los principales líderes de grupos delincuenciales fue detenido en Puebla, al igual que otros más.

En lo que se refiere a “La Barredora”, dos de sus miembros fueron detenidos en 2024 y sentenciados a prisión de más de 20 años cada uno.

La propia Secretaría de Marina anunció que, en los tres meses recientes, fueron detenidas1,800 personas vinculadas a diversos delitos.

Puebla está reconocida como la principal entidad en la que el huachicol hace presencia, por lo que la secretaría de Marina localizó e inutilizó catorce tomas clandestinas.

Las extorsiones, los levantamientos y otros tipos de delitos son cada vez más frecuentes en una entidad que siente día a día el avance de la delincuencia

El gobierno que encabeza Armenta Mier prefiere enfrentar a los empresarios, periodistas y otros sectores que entrar al terreno de la protección ciudadana, mientras su alter ego, su jefe de gabinete José Luis García Parra, disfruta de la placentera vida de oropel que le da el salir en portada de revistas, anunciarse en espectaculares y viajar con su pareja por distintos destinos del país y del mundo.

La modorra, desidia y abulia son los principales rasgos del gobierno que encabeza Armenta Mier.

********

José Ramiro López Obrador, mejor conocido como Pepín está convertido en personaje mediático por no revelar el origen de la fortuna que acumula desde hace cinco años, cuando inició la compra de ranchos, hasta completar la cifra de 13 con hatos ganaderos. Pepín no encuentra la forma de justificar su gran salto de ser un personaje con vida normal, hasta convertirse en un próspero ranchero.

