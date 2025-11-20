Cargos no reconocidos: la queja más recurrente en Cancún en el Buen Fin

Vulnerabilidad de los consumidores

La mayoría de las inconformidades se resolvieron mediante conciliación: Profeco

Por redacción. DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Buen Fin 2025 concluyó en Cancún con un balance que refleja la vulnerabilidad de los consumidores frente a prácticas irregulares en servicios financieros y promociones comerciales. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y débito fueron la principal inconformidad registrada en la ciudad.

Datos clave del operativo:

– 317 asesorías brindadas por Profeco en Cancún durante el Buen Fin.

– 3 inconformidades atendidas y conciliadas, con un monto recuperado de 22 mil pesos para los consumidores.

– 35 casos de cargos no reconocidos reportados por Condusef entre el 13 y el 17 de noviembre.

– 16 quejas adicionales por promociones no respetadas en comercios, todas conciliadas.

A nivel nacional, la Profeco informó que las principales quejas del Buen Fin 2025 se relacionaron con ropa, calzado y pantallas, además de incumplimientos de promociones y precios anunciados. En total, se recuperaron más de 484 mil pesos en favor de los consumidores, con un alto porcentaje de conciliaciones exitosas.

José Luis Pineda, delegado de Profeco en Quintana Roo, destacó que la mayoría de las inconformidades en Cancún se resolvieron mediante conciliación, lo que permitió recuperar recursos para los afectados.

Karina Sandoval García, titular de Condusef en Cancún, subrayó que los cargos no reconocidos son un problema recurrente en temporadas de alto consumo, por lo que recomendó a los usuarios revisar constantemente sus estados de cuenta y reportar de inmediato cualquier irregularidad.

El Buen Fin 2025 en Cancún dejó en evidencia que, aunque la mayoría de las promociones se respetaron y las conciliaciones fueron efectivas, los cargos no reconocidos continúan siendo la principal preocupación de los consumidores. Las autoridades llaman a reforzar la vigilancia y la cultura de denuncia para garantizar que las ofertas de esta temporada realmente beneficien a los compradores.

Amplía SAT red de atención en Q. Roo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, como parte de las acciones estratégicas para fortalecer la atención presencial y acercar los servicios a las y los contribuyentes, se abrieron dos nuevos Módulos de Servicios Tributarios (MST) en Tulum, Quintana Roo, y Tekax, Yucatán, con lo que este órgano tributario suma 164 oficinas en todo el país.

En cumplimiento del Plan Maestro 2025 que impulsa la instalación de módulos en comunidades con crecimiento poblacional y económico para reducir desplazamientos y mejorar la atención a personas físicas, a partir del 10 de noviembre de este año entró en operación el MST Tulum, ubicado en: Calle Ook Kot, Manzana 130, región 3, lote 2, local 5, entre Escorpión Norte y Libra Norte, Colonia Maya Pax, 77760, Quintana Roo.

Asimismo, el SAT informa que a partir de este martes 18 de noviembre entra en operación el MST Tekax, ubicado en: Calle 53, número 202-bis, Colonia Centro, 97970, Tekax, Yucatán, al interior del Palacio Municipal.

Las nuevas sedes ofrecen diversos trámites, entre ellos:

– Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas

– e.firma de personas

– Revocación y renovación de e.firma para personas

– Actualización y servicios al RFC para personas

– Entrega de Constancia de Situación Fiscal

Con estas acciones, el SAT mejora la cobertura en la región y aumenta la disponibilidad de citas, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promoviendo una cultura contributiva basada en la confianza y la responsabilidad compartida.

Este órgano tributario continúa trabajando para garantizar espacios accesibles, modernos y eficientes que fortalezcan la cercanía institucional y la atención de calidad en todo el territorio nacional.