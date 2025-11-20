Respaldan empresarios apuesta por una movilidad moderna y sostenible

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Aumento de tarifas, medida necesaria para mejorar el transporte público

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Javier Carlos Olvera, expresó su respaldo al plan integral de movilidad presentado por la gobernadora Mara Lezama, el cual contempla la implementación del sistema Movilidad del Bienestar (MOBI) en Cancún, Chetumal, Isla Mujeres y Playa del Carmen. Según Olvera, el proyecto busca dejar de privilegiar al automóvil y colocar en el centro al peatón, la bicicleta y el transporte público.

El empresario subrayó que el incremento de tres pesos en la tarifa responde al contexto inflacionario y a los costos asociados al autotransporte concesionado. Añadió que el ajuste permitirá garantizar rutas completas y horarios adecuados, no sólo en las horas de mayor demanda, sino también en las zonas donde más lo requieren los ciudadanos.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, aclaró que el aumento tarifario no será inmediato, pues depende de las reformas a la Ley de Movilidad que trasladarán la decisión al ámbito estatal, a través del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo). Mientras tanto, cualquier ajuste debe ser aprobado por la Comisión Mixta Tarifaria Municipal.

Peralta reconoció que “a Cancún no le alcanza” para aplicar de un día a otro el nuevo sistema integral de transporte, por lo que la implementación será paso a paso, iniciando en diciembre con la cobertura de las rutas de mayor demanda.

Aunque el sector empresarial respalda la medida, parte de la ciudadanía ha manifestado su rechazo. Usuarios denuncian que el servicio actual presenta unidades deterioradas, choferes temerarios y falta de mejoras reales, por lo que consideran injustificado el incremento.

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo confirmó que el ajuste entrará en vigor en diciembre de 2025, estableciendo nuevas tarifas para camiones y combis.

Contexto y perspectivas:

– Incremento previsto: 3 pesos adicionales en la tarifa de transporte público.

– Objetivo: Financiar la modernización del sistema MOBI y garantizar rutas más eficientes.

– Condición: Depende de reformas legales estatales y aplicación gradual.

– Tensión: Empresarios apoyan la medida, mientras usuarios cuestionan la calidad del servicio actual.

El respaldo del CCE refleja la apuesta del sector privado por un modelo de movilidad más sostenible y ordenado, aunque el reto será convencer a la ciudadanía de que el aumento se traducirá en mejoras tangibles en el corto plazo.

Reforma legal como condición para el aumento

Autoridades municipales en Cancún aclaran que cualquier ajuste tarifario está supeditado a un proceso legislativo. Actualmente, los aumentos deben ser autorizados por la Comisión Mixta Tarifaria Municipal, pero con las reformas a la Ley de Movilidad se busca que las decisiones pasen al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).

El incremento de tres pesos anunciado de manera preliminar sólo se materializará una vez que las reformas sean aprobadas. Peralta subrayó que no habrá aumentos “arbitrarios” y que el plan integral contempla un subsidio estatal para proteger a los usuarios.

El proyecto Movilidad del Bienestar (MOBI), presentado por la gobernadora Mara Lezama, busca transformar la movilidad en Cancún y otros municipios con:

– Nuevas unidades y renovación del parque vehicular.

– Rutas claras y eficientes, priorizando las zonas de mayor demanda.

– Agentes de movilidad profesionales para mejorar la operación.

– Tarifas justas, con subsidio estatal para evitar que el costo recaiga totalmente en los usuarios.

La primera etapa del sistema se aplicará a partir de diciembre de 2025, enfocándose en cubrir las rutas más utilizadas. Peralta reconoció que “a Cancún no le alcanza” para implementar de golpe un sistema integral, por lo que la transición será gradual y paso a paso.

Mientras el sector empresarial y autoridades defienden la medida como necesaria para modernizar el transporte, parte de la ciudadanía mantiene reservas, señalando que el servicio actual presenta deficiencias en calidad y seguridad. El reto será demostrar que el aumento se traducirá en mejoras tangibles en el corto plazo.

Caída en el flujo de dólares hacia el Caribe mexicano

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), en los primeros nueve meses de 2024 Quintana Roo había recibido 302 millones de dólares en remesas. Este año, la cifra se redujo a 260 millones, marcando una disminución significativa en el ingreso de recursos para las familias que dependen de este apoyo económico.

La entidad se convirtió en la más afectada de la península de Yucatán:

– Campeche pasó de 126 a 131 millones de dólares, mostrando un ligero aumento.

– Yucatán registró un incremento marginal, de 340.7 a 342.6 millones de dólares.

– En contraste, Quintana Roo experimentó un retroceso que impacta directamente en su economía doméstica.

A nivel nacional, el flujo de remesas también mostró un descenso. Entre enero y septiembre de 2025, los mexicanos en Estados Unidos enviaron 45,681 millones de dólares, lo que representa una caída de 45.6% respecto al mismo periodo de 2023, año récord con 64,746 millones de dólares.

La caída de remesas afecta principalmente a familias en municipios como Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, donde los recursos enviados desde el extranjero suelen destinarse a gastos básicos como alimentación, vivienda y salud, asimismo a educación de hijos y apoyo a adultos mayores. Y a pequeños negocios familiares, que dependen de este flujo para mantenerse activos.

Aunque el monto de 260 millones de dólares sigue siendo un alivio económico, la reducción genera preocupación en un estado cuya economía está altamente vinculada al turismo y donde las remesas funcionan como un complemento vital para la estabilidad de los hogares.