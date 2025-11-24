Arrancará 2026 con nuevos impuestos a bebidas saborizadas, productos de tabaco, videojuegos, juegos de apuestas y sorteos

Mauricio Conde Olivares

“Honrar la Revolución no es quedarnos en el pasado; es asumir que todas y todos tenemos algo que aportar para que México y Cancún sigan avanzando; es ver hacia adelante con esperanza, con compromiso y con la certeza de que podemos construir un futuro mejor”, expresó la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, al encabezar el evento cívico, deportivo y militar conmemorativo al 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, que sumó más de mil 500 participantes.

Desde la Plaza de la Reforma del Palacio Municipal, Ana Paty Peralta resaltó que México vive un momento histórico al tener el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el respaldo de la gobernadora Mara Lezama, para que la justicia social sea una realidad y la transformación se sienta en la vida de las personas.

“Este día es una oportunidad para mirarnos como país y como comunidad, porque quienes iniciaron la Revolución soñaban con un país más justo, más digno y más humano; y aunque han pasado 115 años, esos ideales siguen vigentes y no viven en los libros, en los monumentos o en los homenajes que realizamos cada fecha histórica; viven en las decisiones que tomamos cada mañana”, dijo.

Luego de participar en el respetuoso homenaje al Lábaro Patrio en el que se llevó a cabo el izamiento a la Bandera así como la entonación de los himnos Nacional Mexicano y de Quintana Roo, la Primera Autoridad Municipal exhortó a los asistentes, desde niños y jóvenes deportistas hasta integrantes de los cuerpos de seguridad, a seguir amando y honrando a la Patria cuidando a la ciudad, haciendo cada día una acción que preserve ese legado y construyendo juntos el Cancún justo y solidario que todos merecen.

También reconoció a las y los ganadores de la Medalla al Mérito Deportivo 2025, ya que son quienes ponen el ejemplo de esfuerzo, constancia y amor para alcanzar sus sueños desde el ámbito deportivo y comunitario en Benito Juárez.

A su vez, el director del Instituto del Deporte Municipal (IDM), Alejandro Luna López, expresó que dicho evento cívico es un símbolo de identidad, unidad y fuerza colectiva, ya que permite celebrar el pasado, construye el presente y proyecta el futuro de Cancún, debido a que el deporte y el civismo comparten raíces como la formación de carácter, disciplina, respeto y amor por la tierra que ha visto a todos nacer.

En representación de la gobernadora Mara Lezama, el subsecretario de Educación en la Zona Norte, Alberto Tun Calderón, resaltó que desde la autoridad estatal y para honrar la memoria los ideales de quienes lucharon un mejor México, se impulsan acciones que fortalezcan la identidad nacional, la educación cívica y la participación de los habitantes, especialmente de las nuevas generaciones porque son la esperanza del futuro.

Como parte de la conmemoración, la Presidenta Municipal y las familias asistentes disfrutaron de las exhibiciones deportivas de clubes como Pioneras FC, así como destrezas de varias instituciones, tales como el Escuadrón Deportivo Militarizado de Benito Juárez, el Heroico Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, así como la dirección de Tránsito Municipal, quienes ejecutaron diferentes suertes como dominadas del balón, pirámides humanas, saltos en aros de fuego y evoluciones a bordo de las motopatrullas, entre otras que fueron aplaudidas por los presentes.

En tanto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa destacó dos acciones que se realizan para el bienestar de las personas: el evitar caer en fraudes en la compra de alguna vivienda y el programa de regularización de adeudos del INFONAVIT, como parte de un programa nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Informó que este gobierno humanista con corazón feminista ya trabaja para los casos de estafas no queden impunes, principalmente aquellas en que terceras personas ofrecen viviendas recuperadas, pero que en realidad están en litigio, constituyéndose en el delito de fraude.

Por otra parte, Mara Lezama invitó a las y los quintanarroenses que requieren apoyo, orientación o atención en los casos de deudas por créditos impagables en el INFONAVIT, que se acerquen a las oficinas del Instituto para regular su situación.

Estos dos temas fueron recurrentes en la pasada audiencia “La Voz del Pueblo”, por lo que consideró necesario fortalecer la orientación y atención de quienes se encuentren en esta situación.

Mara Lezama dedicó este programa a la atención inmediata de las llamadas, reportes, mensajes que le hicieron llegar por diversos medios. A través del programa, que se transmite a través de sus redes sociales y que se replica por diversos medios, la Gobernadora ha registrado más de 7 mil atenciones.

Previamente dio a conocer los resultados de una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum, junto con otras gobernadoras y gobernadores, para revisar avances en el programa IMSS-Bienestar.

Entre los temas prioritarios en Quintana Roo están el seguimiento de obras en proceso de los hospitales generales de Chetumal y de Felipe Carrillo Puerto; obras por autorizar como el hospital comunitario de José María Morelos, el materno infantil de Cancún y el hospital de tercer nivel en la torre de especialidades del hospital general de Cancún.

Además, la gobernadora Mara Lezama gestiona la rehabilitación de quirófanos, impermeabilización de hospitales, inversión estatal para insumos, y los requerimientos de equipos prioritarios para unidades médicas.

Asimismo, señaló que también sostuvo reunión de trabajo con el secretario de Economía Marcelo Ebrard para seguir impulsando la transformación que está llegando a cada comunidad de Quintana Roo.

“Abordamos los Polos del Bienestar, nuevas opciones de movilidad que acerquen oportunidades a todas y todos, y el fortalecimiento de las cadenas de valor para impulsar nuestra economía local” explicó la Gobernadora.

Añadió que también se avanzó en estrategias para aprovechar las ventajas competitivas de la entidad, promover centros de innovación tecnológica y construir una planeación estratégica que ponga a la gente en el centro de las decisiones.

Ahora, déjeme contarle que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reporta la variación de precios de la canasta básica alimentaria de cuarenta y cuatro productos de octubre a noviembre del presente año, estudio de mercado realizado en los treinta y dos estados de la República con una muestra aleatoria domiciliada, ambulatoria y estratificada en más de 200 puntos de venta en tres niveles de consumo: alto, medio y popular.

El precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) resultó en $2,004.42 al aumentar su precio en promedio $12.21, lo que significa una variación al alza de 0.61%.

Los cinco estados con la CBA más encarecida resultaron ser Tamaulipas (6.19%), Tlaxcala (5.84%), Michoacán (5.14%), Edomex (5.10%) y Baja California Norte (4.59%). Los productos que más aumentaron en el último mes son cebolla 16.36% (de $25.29 a $29.43), chile jalapeño 6.60% (de $34.43 a $36.71), azúcar 6.32% (de $29.66 a $31.53), tomate verde 5.13% (de $35.86 a $37.70) y gelatina 2.99% (de $15.14 a $15.59).

“A pesar de que INEGI reportó en su último informe una variación a la baja en la inflación general, este comportamiento responde principalmente a la disminución de precios en un conjunto de productos no alimentarios (agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno), mismos que aumentarán en enero; sin embargo, las mercancías, particularmente los alimentos, continúan mostrando una tendencia alcista.

El monitoreo mensual de ANPEC lo confirma, al registrar que la CBA acumula una inflación de 4.12% en lo que va del año, reflejando que el bolsillo de las familias sigue resintiendo el encarecimiento de los productos esenciales”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

De cara a 2026, el panorama se complica aún más. El año arrancará con nuevos impuestos a bebidas saborizadas, productos de tabaco, videojuegos, juegos de apuestas y sorteos; en cuanto a pagos de derechos, se contemplan aumentos principalmente en trámites migratorios como permisos de residencia, estancias de visitantes y el nuevo cobro para la salida de menores al extranjero, así como en diversos servicios aeronáuticos, incluyendo licencias, certificaciones y vuelos de inspección, y se prevén ajustes al alza en múltiples trámites sanitarios regulados por COFEPRIS, como registros y autorizaciones; además, se mantiene la propuesta de aplicar aranceles muy agresivos (entre 10% y 50%) a múltiples importaciones, especialmente provenientes de países asiáticos con los que México no tiene tratados comerciales, esto provocará aumentos en sectores como electrónicos, textiles, autopartes, juguetes, muebles, electrodomésticos, acero y materiales industriales.

Todo apunta a que en el año por venir, la cuesta de enero, será especialmente larga y pesada, la inflación al alza seguirá erosionando el poder de compra de las familias, sostener el gasto diario será cada vez más difícil para los hogares mexicanos.

Otro factor alarmante es la extorsión, un delito que continúa creciendo pese a diversas estrategias públicas para contenerlo. Para miles de pequeños comercios, el cobro de piso ya no es un riesgo aislado, sino un costo de operación que se ha normalizado a la fuerza, encareciendo mercancías, afectando la estabilidad de los negocios y debilitando su capacidad de competir. Esta carga adicional termina inevitablemente trasladándose al consumidor final.

A ello se suma la caída de las remesas, cinco millones de familias dependen de este ingreso que ya no crece al ritmo de la inflación y que proviene mayoritariamente de una población migrante que está envejeciendo, trabajando menos horas y enviando menos dinero. La mayor persecución migratoria en Estados Unidos y la menor productividad asociada al envejecimiento han empujado a la baja el flujo de remesas hacia México, la caída acumulada es de aproximadamente 6% en lo que va del año.

Lo que ya empieza a sentirse en los pequeños comercios, especialmente en las comunidades que dependen de estos envíos (money order) para sostener su gasto diario, menos remesas significa menos poder de compra y menor circulación de efectivo, lo que reduce las ventas en tiendas de abarrotes, misceláneas y comercios de barrio. Además, muchos negocios utilizan parte de estos recursos para surtir inventario o cubrir deudas informales, por lo que su disminución incrementa la vulnerabilidad financiera del comercio popular justo en un contexto inflacionario de precios al alza; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

