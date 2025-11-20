El IMSS amplía el acceso a la salud en Quintana Roo con horario nocturno

Optimizan capacidad instalada

Beneficio a derechohabientes que, por su trabajo, no pueden acudir en turnos normales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que su programa de horario nocturno en Unidades de Medicina Familiar (UMF) ha permitido ofrecer más de 6 mil atenciones en Quintana Roo, beneficiando principalmente a derechohabientes que, por motivos laborales o personales, no pueden acudir en turnos matutinos o vespertinos.

La iniciativa forma parte de la estrategia nacional 2-30-100, impulsada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, con el objetivo de optimizar la capacidad instalada de las clínicas y reducir tiempos de espera. El esquema contempla la apertura de un tercer turno nocturno, que se ha implementado en la UMF No. 11 de Playa del Carmen y la UMF No. 16 de Cancún, ambas reconocidas por su impacto positivo en la comunidad.

Resultados y beneficios:

– 6 mil consultas realizadas desde la apertura del servicio nocturno en Quintana Roo.

– Atención a trabajadores del sector turístico y de servicios, quienes suelen tener horarios extendidos y poco margen para acudir en turnos tradicionales.

– Reconocimiento nacional al IMSS Quintana Roo por ampliar la cobertura y garantizar atención médica oportuna.

El horario nocturno también busca incrementar el número de cirugías programadas, al liberar espacios en los turnos diurnos.

Quintana Roo, con su alta actividad turística y laboral, enfrenta una demanda constante de servicios médicos. El IMSS ha señalado que la implementación del horario nocturno responde a las necesidades específicas de la población local, donde miles de trabajadores dependen de horarios flexibles para acceder a la salud.

Además, esta medida se suma a otras acciones del instituto para fortalecer la atención primaria y reducir la saturación hospitalaria, ofreciendo alternativas que se adaptan a la dinámica económica y social de la región.

Zoé Robledo destacó que el programa nocturno es un ejemplo de cómo el IMSS busca “acercar la salud a la gente, sin importar la hora”, subrayando que la estrategia se replicará en más estados conforme se evalúen los resultados.

José María Morelos: un año sin dengue confirmado

El municipio de José María Morelos atraviesa 2025 sin registrar ningún caso confirmado de dengue, según informó Alexis Talavera Núñez, encargado del Departamento de Vectores local. Aunque se han reportado algunos casos sospechosos, ninguno ha resultado positivo, lo que coloca a esta demarcación como una de las pocas en Quintana Roo que se mantiene libre de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias atribuyen este resultado a una combinación de medidas:

– Fumigación sistemática en todo el municipio, siguiendo la programación anual.

– Atención especial en escuelas, donde suelen aparecer los primeros brotes entre niños y adolescentes.

– Participación comunitaria activa, con limpieza de patios, eliminación de criaderos de agua y colaboración durante las jornadas de fumigación.

– Fumigación mensual en la cabecera municipal y campañas de sensibilización que han reforzado la conciencia ciudadana.

En Quintana Roo, el dengue sigue siendo un reto de salud pública, especialmente en zonas con alta humedad y presencia de mosquitos. Sin embargo, José María Morelos destaca por mantener cero casos confirmados en lo que va del año, mientras otros municipios sí han reportado contagios.

De acuerdo con los reportes oficiales, en el primer trimestre de 2025 se registraron siete casos sospechosos en comunidades como Presumida y Santa Gertrudis, pero ninguno fue confirmado.

Talavera Núñez subrayó que, aunque la fumigación es fundamental, “la participación de la comunidad es clave para el éxito del programa”, destacando que mantener patios limpios y evitar acumulación de agua son medidas esenciales para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.