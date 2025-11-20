Refuerza Mara Lezama acciones contra los fraudes inmobiliarios

Apoyo a deudores del Infonavit

Informa que se avanza en salud y desarrollo, después de reunirse con CSP y Ebrard

Chetumal.- Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó dos acciones que se realizan para el bienestar de las personas, el evitar caer en fraudes en la compra de alguna vivienda y el programa de regularización de adeudos del Infonavit, como parte de un programa nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Informó que este gobierno humanista con corazón feminista ya trabaja para los casos de estafas no queden impunes, principalmente aquellas en que terceras personas ofrecen viviendas recuperadas, pero que en realidad están en litigio, constituyéndose en el delito de fraude.

Por otra parte, Mara Lezama invitó a las y los quintanarroenses que requieren apoyo, orientación o atención en los casos de deudas por créditos impagables en el Infonavit, que se acerquen a las oficinas del Instituto para regular su situación.

Estos dos temas fueron recurrentes en la pasada audiencia “La Voz del Pueblo”, por lo que consideró necesario fortalecer la orientación y atención de quienes se encuentren en esta situación.

Mara Lezama dedicó este programa a la atención inmediata de las llamadas, reportes, mensajes que le hicieron llegar por diversos medios. A través del programa, que se transmite a través de sus redes sociales y que se replica por diversos medios, la Gobernadora ha registrado más de 7 mil atenciones.

Previamente dio a conocer los resultados de una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum, junto con otras gobernadoras y gobernadores, para revisar avances en el programa IMSS-Bienestar.

Entre los temas prioritarios en Quintana Roo están el seguimiento de obras en proceso de los hospitales generales de Chetumal y de Felipe Carrillo Puerto; obras por autorizar como el hospital comunitario de José María Morelos, el materno infantil de Cancún y el hospital de tercer nivel en la torre de especialidades del hospital general de Cancún.

Asimismo, señaló que también sostuvo reunión de trabajo con el secretario de Economía Marcelo Ebrard para seguir impulsando la transformación que está llegando a cada comunidad de Quintana Roo.

Mara Lezama cerró el programa con avisos de los diversos programas sociales que este gobierno diferente impulsa a través de las dependencias del Ejecutivo para el bienestar de niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, de la familia en general.

Gran participación en desfile cívico-deportivo del 20 de noviembre

Chetumal.- Con una gran participación ciudadana y un ambiente lleno de orgullo revolucionario, se realizó en la capital del estado el desfile cívico-deportivo del 20 de noviembre, que reunió a más de 9 mil personas entre contingentes y público asistente a lo largo del bulevar Bahía, con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa presenció el recorrido, acompañada de autoridades militares, educativas y deportivas.

Miles de familias disfrutaron del evento, manteniendo viva esta tradición histórica. La Gobernadora convivió con ellas desde las gradas instaladas para el público y, más tarde, a pie de calle, donde acompañó a niñas y niños que desde la acera siguieron con entusiasmo el paso de los contingentes.

Previo al desfile, Mara Lezama, junto a autoridades civiles y militares, encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera monumental en la plaza cívica frente al Palacio de Gobierno.

El derrotero del desfile inició en el cruce del bulevar Bahía con la Calzada Veracruz y avanzó por la explanada y plaza cívica del Palacio de Gobierno. Desde las gradas, la Gobernadora saludó, conversó y compartió momentos con niñas, niños, jóvenes y adultos que se dieron cita para disfrutar de este acto cívico.

Este año, con una planeación estratégica enfocada en el bienestar ciudadano, el recorrido se realizó sobre el bulevar Bahía, una vialidad amplia y segura que permitió una mejor organización y mayor comodidad para las familias asistentes.

Los contingentes participantes estuvieron integrados por la Descubierta; la Comisión del Deporte de Quintana Roo; escuelas secundarias, de nivel medio superior y superior; dependencias federales, estatales y municipales; así como organizaciones civiles. También desfilaron fuerzas armadas e instituciones de seguridad pública. El cierre estuvo a cargo de los cuerpos de emergencia, la Cruz Roja y la escaramuza charra “Las Perlas del Caribe”.

Durante el recorrido se realizaron tablas gimnásticas, exhibiciones deportivas, bailables y demostraciones que dieron dinamismo y color al evento. En total participaron 54 contingentes, y el desfile concluyó en el Monumento al Renacimiento tras aproximadamente una hora con 35 minutos.