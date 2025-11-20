Ocupación hotelera en Bacalar se mantiene en torno al 40 por ciento

Temporada decembrina crucial

Hay preocupación entre prestadores de servicios turísticos y económicos: Canaco

Por redacción DIARIOIMAGEN

Bacalar.- El bajo nivel de ocupación refleja la desaceleración económica nacional e internacional, que ha impactado directamente en el flujo de visitantes hacia Bacalar. Según Gómez Kuyoc, tanto el sector hotelero como el comercial resienten los efectos de esta baja, pues el flujo de efectivo actual resulta insuficiente para sostener gastos operativos y obligaciones laborales.

El delegado de la Canaco explicó que la temporada decembrina es crucial para el destino, ya que representa una oportunidad para recuperar ingresos y estabilizar la economía local. Los prestadores de servicios confían en que el atractivo de la laguna y la oferta cultural de Bacalar impulsen la llegada de turistas nacionales e internacionales.

Expectativas para diciembre:

– Ocupación actual: alrededor del 40%.

– Meta esperada: superar el 70% durante las vacaciones decembrinas.

– Impacto económico: mayor flujo de efectivo para cubrir compromisos de fin de año.

– Sectores beneficiados: hotelería, restaurantes, transporte y comercio local.

Los empresarios consideran que la promoción turística y la mejora en la conectividad serán factores clave para atraer visitantes. Asimismo, destacan la necesidad de fortalecer la seguridad y la infraestructura para garantizar una experiencia satisfactoria.

El panorama actual plantea varios desafíos:

– Competencia regional: destinos como Cancún y Playa del Carmen concentran gran parte del turismo internacional.

– Inflación y costos operativos: afectan la capacidad de los negocios para ofrecer precios competitivos.

– Dependencia de temporadas altas: la economía local sigue vulnerable a la estacionalidad turística.

Sin embargo, Bacalar mantiene ventajas como su riqueza natural, tranquilidad y oferta de turismo alternativo, que lo posicionan como un destino atractivo para quienes buscan experiencias distintas al turismo masivo.

La baja ocupación hotelera en Bacalar refleja la fragilidad de su economía turística frente a factores externos. El inicio de las vacaciones de diciembre será determinante para revertir la tendencia y ofrecer un respiro a los prestadores de servicios. El sector empresarial, encabezado por la CANACO, confía en que la temporada alta permita recuperar ingresos y fortalecer la economía local.

Avance de 85% en repavimentación en Tierra Maya, en Cancún

La repavimentación en la colonia Tierra Maya, ubicada en la Supermanzana 105 de Cancún, registra un avance del 85 por ciento, consolidándose como una de las intervenciones urbanas más relevantes de este año en materia de infraestructura vial. El proyecto busca mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias que habitan y trabajan en la zona.

La obra contempla:

– Aplicación de carpeta asfáltica en dos modalidades:

– 26,951.20 m² con espesor de 5 centímetros.

– 2,888.84 m² con espesor de 7 centímetros, en áreas de mayor desgaste y tránsito.

– Instalación de infraestructura complementaria:

– Un reductor de velocidad tipo circular de 124.42 metros lineales.

– Un paso peatonal transversal, diseñado para mejorar la seguridad de quienes cruzan la vialidad.

Durante las supervisiones técnicas se ha verificado el espesor del nuevo pavimento, garantizando que cumpla con los estándares de durabilidad y resistencia.

Vecinas y vecinos de Tierra Maya han señalado que la repavimentación representa un cambio significativo en su entorno cotidiano. La mejora de las calles no solo facilita el tránsito vehicular y peatonal, sino que también contribuye a la seguridad vial, reduciendo riesgos de accidentes y mejorando la accesibilidad para personas mayores y estudiantes.