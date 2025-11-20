Problemas sobre sexualidad, de los principales detonantes de crisis de pareja

La mayoría de parejas buscan ayuda psicológica

La falta de educación sexual afecta directamente la salud emocional de las personas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La mayoría de las parejas que buscan ayuda psicológica en Cancún lo hacen por conflictos relacionados con su vida sexual. De acuerdo con la psicóloga terapeuta Day Martínez, especialista en educación sexual, nueve de cada diez parejas que llegan a terapia lo hacen por problemas íntimos, lo que convierte a la sexualidad en uno de los principales detonantes de crisis de pareja en la ciudad.

La especialista explicó que la falta de educación sexual afecta directamente la salud emocional de las personas y repercute en su relación de pareja.

“Cuando una persona no puede comunicar sus necesidades y siente que no están cubiertas, se genera resentimiento, no solo con la pareja, sino con todas las personas que le rodean”, señaló.

Martínez agregó que una sexualidad insatisfecha provoca cambios en el humor y el comportamiento, que pueden ser percibidos como actitudes negativas o incluso “amargadas”. Además, los problemas sexuales pueden derivar en peleas constantes, distanciamiento emocional y divorcios.

Los especialistas advierten que, más allá de la situación económica, la insatisfacción sexual es uno de los factores que más desgasta las relaciones. En muchos casos, los conflictos íntimos se traducen en problemas físicos y emocionales, afectando la calidad de vida de las personas.

En Cancún, donde el ritmo de vida acelerado y el estrés laboral también influyen en la dinámica de pareja, los psicólogos recomiendan abrir espacios de diálogo y educación sexual para prevenir que las diferencias íntimas se conviertan en crisis mayores.

La tendencia refleja una problemática nacional: la falta de programas de educación sexual integral y la persistencia de tabúes en torno al tema. Especialistas coinciden en que la comunicación abierta y la orientación profesional son claves para mejorar la vida sexual y fortalecer los vínculos afectivos.

Cómo enfrentar problemas sexuales

Los problemas sexuales forman parte de la vida de muchas parejas y, según especialistas, ocho de cada diez relaciones atraviesan alguna dificultad íntima a lo largo de su historia. Aunque suelen ser temas rodeados de tabú, la psicología clínica y la sexología han identificado los conflictos más comunes y las estrategias para enfrentarlos.

Principales problemas sexuales en pareja:

– Falta de deseo sexual: Uno de los más frecuentes, puede estar relacionado con el estrés, la rutina o problemas emocionales.

– Disfunción eréctil: Afecta a hombres de distintas edades y suele tener causas psicológicas como ansiedad o inseguridad.

– Anorgasmia femenina: Dificultad para alcanzar el orgasmo, muchas veces vinculada a la falta de educación sexual y a la presión social.

– Eyaculación precoz: Genera frustración en ambos miembros de la pareja y puede derivar en distanciamiento.

– Dolor durante las relaciones (dispareunia): Un problema que afecta principalmente a mujeres y que requiere atención médica y psicológica.

– Diferencias en la frecuencia del deseo: Cuando uno de los miembros busca más actividad sexual que el otro, se generan tensiones y resentimiento.

Los especialistas recomiendan:

– Comunicación abierta: Hablar sin juicios sobre necesidades, deseos y preocupaciones.

– Educación sexual: Superar mitos y tabúes que generan expectativas irreales.

– Terapia sexual y psicológica: Acudir a profesionales que ayuden a identificar causas emocionales y a diseñar estrategias de mejora.

– Trabajo en pareja: Entender que los problemas sexuales no son individuales, sino compartidos, y requieren compromiso mutuo.

– Reducción del estrés: Incorporar hábitos saludables como ejercicio, descanso y técnicas de relajación.

Los psicólogos advierten que los problemas sexuales no solo afectan la intimidad, sino que también impactan la autoestima, la confianza y la estabilidad emocional de la pareja. Si no se atienden, pueden derivar en discusiones constantes, distanciamiento afectivo e incluso rupturas.