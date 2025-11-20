Crece uso de piercings entre jóvenes en destinos turísticos

Le gusta más a mujeres de 15 a 25 años

Las perforaciones en lengua, labios y cejas, las que generan mayores complicaciones

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El uso de piercings registra un aumento entre jóvenes de Quintana Roo, especialmente en edades de 15 a 25 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal (Sesa).

La práctica es más común entre mujeres, aunque su popularidad entre hombres también va en incremento.

Sesa señala que la demanda es mayor en municipios turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde la oferta de estudios de perforación creció en los últimos años.

Los especialistas advierten que los riesgos aumentan cuando el procedimiento se realiza en establecimientos sin certificación sanitaria.

Las perforaciones en lengua, labios y cejas se ubican entre las más solicitadas, pero también son las que generan mayores complicaciones.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estos sitios presentan más probabilidades de infección debido al constante contacto con bacterias.

Pueden provocar daños nerviosos permanentes

Entre las enfermedades que pueden derivarse de una perforación mal realizada se encuentran infecciones bacterianas, hepatitis B y C, tétanos y daños nerviosos permanentes.

El Colegio Mexicano de Dermatología advierte que los piercings en lengua pueden ocasionar inflamación severa, pérdida de sensibilidad y fracturas dentales.

La Secretaría de Salud recomienda acudir únicamente a establecimientos regulados, exigir material esterilizado y verificar que la persona que realiza la perforación cuente con capacitación certificada. También aconseja evitar perforaciones en cartílago, genitales o lengua debido al mayor riesgo de complicaciones.

Aun con los riesgos, jóvenes consultados por instituciones como el Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ) aseguran que el piercing les produce una sensación de identidad, expresión personal y pertenencia a ciertos grupos sociales.

Las autoridades sanitarias insisten en que, si bien los piercings son una práctica común, deben realizarse con medidas de seguridad y con un adecuado seguimiento médico para reducir daños.