Quintana Roo cerrará este año con más de 91 mil toneladas de sargazo

Cancún rompe récord en 2025

Se cuadruplica la cifra del año anterior, encendiendo alertas ambientales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El municipio de Benito Juárez (Cancún) registró en 2025 la llegada de más de 16 mil 500 toneladas de sargazo, cifra que representa cuatro veces más que lo acumulado en 2024, cuando se retiraron alrededor de 4 mil 500 toneladas.

De acuerdo con Antonio de la Torre Chambé, director de Servicios Públicos municipales, el fenómeno ha sido particularmente intenso durante los meses de verano, aunque en las últimas semanas el recale ha disminuido. Aun así, brigadas de limpieza permanecen en alerta, ya que los frentes fríos y cambios climatológicos pueden provocar nuevos arribos de la macroalga.

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) informaron que Quintana Roo cerrará 2025 con más de 91 mil toneladas de sargazo recolectadas en todo el estado, lo que representa un incremento del 147% respecto a 2024.

Los municipios más afectados fueron Cancún, Playa del Carmen y Tulum, con mayores acumulaciones entre junio y septiembre. El reporte oficial señala que el verano fue el periodo crítico, con más de 18 mil toneladas en un solo mes.

Impacto en Cancún:

– 16,500 toneladas retiradas en playas de la Zona Hotelera y áreas públicas.

– Brigadas municipales trabajan diariamente en la recolección y traslado del alga hacia sitios de disposición final.

– El fenómeno afecta la imagen turística del destino, generando preocupación en hoteleros y prestadores de servicios.

– Autoridades locales advierten que el sargazo no desaparece al concluir la temporada oficial (30 de noviembre), ya que los frentes fríos pueden seguir arrastrando macroalgas hacia la costa.

De la Torre Chambé subrayó que el sargazo es un fenómeno natural que no puede detenerse, pero sí atenderse con estrategias de limpieza y coordinación interinstitucional “El sargazo sigue llegando. No es que deje de llegar cuando se termine la temporada; se conjuga con los frentes fríos”, explicó.

Puerto Morelos refuerza estrategia contra sargazo

Puerto Morelos ha intensificado sus acciones de mantenimiento y revisión de equipos para enfrentar el reto del sargazo, fenómeno que cada año afecta las playas del Caribe mexicano y pone en riesgo la actividad turística. La presidenta municipal, Blanca Merari Tziu Muñoz, encabezó una inspección en el taller municipal para evaluar el estado del parque vehicular, maquinaria y herramientas de las áreas de Servicios Públicos (SSP) y de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Acciones concretas:

– Revisión de maquinaria y vehículos: Se verificó el estado de camiones, tractores y equipos especializados en la recolección de sargazo.

– Definición de reparaciones urgentes: Se establecieron acciones de mantenimiento y reparaciones necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento de las unidades.

– Preparación para 2026: El objetivo es cerrar el año con equipos listos y garantizar servicios de calidad para los portomorelenses y visitantes en la próxima temporada.

La alcaldesa subrayó que mantener playas limpias es esencial para la economía local, ya que el turismo depende directamente de la calidad de los arenales. “Esta inspección nos permitirá conocer con precisión las necesidades de estas áreas, definir cómo cerraremos el año y prepararnos para asegurar servicios de calidad para los portomorelenses en 2026, además de mantenernos eficientes en el combate y recolección de sargazo en nuestras playas”, afirmó.

Implicaciones para la comunidad:

– Turismo: La limpieza de playas es clave para sostener la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

– Economía local: Restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios dependen de que los arenales estén libres de macroalgas.

– Imagen del destino: Puerto Morelos busca posicionarse como un municipio preparado y comprometido con la atención al sargazo, diferenciándose de otros puntos del Caribe.

El combate al sargazo ha sido un reto constante en Quintana Roo. Puerto Morelos, al acelerar el mantenimiento de su infraestructura, se coloca en una posición estratégica para enfrentar la temporada alta de 2026 con mayor capacidad de respuesta. La coordinación entre Zofemat y Servicios Públicos será determinante para mantener la eficiencia en la recolección y disposición de la macroalga.