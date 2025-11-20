Atizapán se consolida en percepción de seguridad en la entidad mexiquense

Informe de Fabián Gómez Calcáneo

Atizapán de Zaragoza, Méx.- La coordinación entre las instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía ha permitido que Atizapán siga brillando como el municipio con mejor percepción de seguridad en el Estado de México.

Tras el informe presentado por el director de Seguridad Pública y Seguridad Vial, Fabián Gómez Calcáneo, el presidente municipal Pedro Rodríguez aseguró que los alcances obtenidos en materia de seguridad son resultado de la inversión histórica que se ha destinado a este rubro para garantizar la tranquilidad de los atizapenses.

En ese sentido, Gómez Calcáneo resaltó que la estrategia de seguridad que se ha implementado desde el 2022 en territorio municipal, ha permitido que Atizapán de Zaragoza se consolide como el municipio mexiquense con mejor percepción de seguridad en la entidad.

Fabián Gómez detalló que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) también reporta una baja en la incidencia de distintos delitos, destacando el robo de vehículo, al pasar de 1,343 eventos en 2021 a 362 eventos en el periodo de enero a octubre de 2025.

El comisario hizo un recuento de los avances que se han logrado en esta materia, lo que posicionan a la corporación policiaca de Atizapán de Zaragoza como una de las más equipadas y con las mejores condiciones laborales, lo que ha redituado en los resultados positivos que se tienen en esta materia.

Representantes ciudadanos de distintas comunidades, reconocieron el trabajo que el Gobierno Municipal ha realizado para que hoy las familias atizapenses se sientan más seguras, al percibir más patrullajes en territorio municipal.