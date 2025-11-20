Naucalpan logra más financiamiento para obras: alcalde Isaac Montoya

Recursos estatales y federales

Naucalpan, Méx.- El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, destacó que gracias a las gestiones realizadas por el gobierno municipal en este primer año de administración logró atraer más fuentes de financiamiento de recursos estatales y federales, para aplicarlos en el Plan de Obra Municipal con más obras públicas y de infraestructura, que favorecen el desarrollo de la población.

Subrayó que es histórico lo que se está logrando en conjunto, lo que se está haciendo desde OAPAS, Obras Públicas, desde Servicios Públicos, “vamos a alcanzar una cifra histórica, mucho mayor que en cualquier administración, de mil millones de pesos, en obras que si comparamos con la administración pasada, en tres años no lo lograron alcanzar 700 millones en tres años”.

Detalló que los avances que se registraron se lograron gracias a recursos por poco más de 596 millones de pesos, provenientes de diversas instancias gubernamentales, para invertir en obras tal y como se han realizado.

El Programa Anual de Obra más grande de Naucalpan, con recursos propios de más de 297 millones de pesos, es el más grande en la historia del municipio, convierte al gobierno del alcalde Isaac Montoya en uno de los más exitosos en la gestión de otros recursos, que ya existían, pero no se destinaban en administraciones pasadas a las obras.

Esta gestión de recursos, permite avanzar en 49 obras, 7 principales y se avanza en el C4, la rehabilitación de 9 módulos de vigilancia y vialidades, por lo que, “se cerrará el 2025 con obras de gran impacto y se avanza en la transformación de Naucalpan, en reconstruir Naucalpan”.