San Juanico demuestra su capacidad para reconstruirse: Raciel Pérez

Tlalnepantla, Méx.- En 1984, una explosión cambió la vida de las y los habitantes de San Juanico y para conmemorar a las víctimas de este lamentable acontecimiento, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabezó la ceremonia “Fuerza, memoria y comunidad” que se llevó a cabo en el Parque Hidalgo. A su llegada al panteón municipal Caracoles, el alcalde, estuvo al frente de la Guardia de Honor que se montó en la fosa común para honrar el recuerdo de aquellos que se vieron sorprendidos por este suceso, que modificó la vida del pueblo de San Juanico.

Posteriormente, Pérez Cruz enfatizó que, en San Juanico, comenzó también una lucha, “una vez que el pueblo sufrió su duelo, hombres y mujeres comenzaron un combate en contra de las instituciones y la cerrazón de los gobiernos de ese entonces, hoy reconocemos y homenajeamos ese espíritu”.

Acompañado por integrantes del cuerpo edilicio, titulares de diversas dependencias, vecinas y vecinos de ésta y comunidades aledañas, el Munícipe apuntó que, en 2006 la entonces Suprema Corte de Justicia, resolvió que quienes tienen derecho a permanecer en esta localidad son los intereses de las gaseras en detrimento de la gente.