CSP insiste en dibujar un México ideal que no se refleja en la realidad

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

En su nuevo mensaje a la nación, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo presentó nuevamente un panorama idílico de un México que difícilmente coincide con la realidad y, como siempre, aprovechó para intentar desprestigiar y devaluar a la oposición.

De entrada, la mandataria repitió lo que se exhibe como uno de los principales logros de la llamada Cuarta Transformación; el haber erradicado la corrupción y los privilegios, pero esto lleva a recordar que su antecesor y caudillo, Andrés Manuel López Obrador, lo aseguró de manera repetida, sin que fuera realidad, como lo evidencian las declaraciones de su discípula y heredera, al sostener que este logro se alcanzó en lo que el oficialismo se esmera en definir como el segundo piso de esa 4T.

También, en su esfuerzo por desprestigiar a la oposición, la mandataria lanzó nuevas denuncias en el sentido de que los inconformes buscan la intervención extranjera en nuestro territorio y, además, propician la violencia.

“No tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca, el que alienta al odio, se equivoca, el que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca, el que convoca una intervención extranjera se equivoca, el que convoca el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca, el que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca, el que cree que la transformación duerme, se equivoca”, dijo la presidenta (con A), en su mensaje desde el Zócalo de la Ciudad de México, antes del inicio del desfile conmemorativo del 115 aniversario del inicio de la Revolución.

Acompañada por los secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo; de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles y su gabinete legal y ampliado, Sheinbaum sostuvo que México vive un momento que antes parecía imposible, pues el poder ya no se usa para someter, sino para servir, además de que ya no hay imposiciones ni privilegios.

En referencia a las manifestaciones de una parte de la población que está en contra del gobierno, aseguró que en el país ya no se silencia a nadie, con lo cual exculpó a su gobierno de los actos violentos ocurridos el marcha y concentración en el Zócalo el pasado día 15 y, probablemente, en previsión de sucesos similares en otra marcha de protesta convocada para ayer mismo. Además, lanzó también una advertencia a la oposición, a la cual acusa de fomentar la violencia.

“El que convoca a la violencia, se equivoca. El que alienta al odio, se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia, se equivoca. El que convoca a una intervención extranjera, se equivoca. El que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca”, aseguró la jefa del Ejecutivo federal.

También, en una apenas velada referencia a los medios de comunicación independientes indicó que “el que piense que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella, se equivoca”.

“Con la fuerza de nuestra memoria colectiva, México no volverá a caminar hacia atrás. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por eso no tienen resonancia los discursos que normalizan el camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos.”

En su interpretación de la historia de México, Sheinbaum recordó que el levantamiento de armas en contra de Porfirio Díaz representa una de las cuatro transformaciones que ha vivido el país y expresó su rechazo a cualquier acto de violencia y aseguró que hoy el poder ya no se usa para someter, si no para servir y subrayó que en el gobierno “ya no hay privilegios, hay constitución y democracia”.

“Las libertades se ejercen desde abajo y en México nadie es silenciado ni perseguido por pensar distinto. Se acabó la era de los lujos en el poder, se gobierna con ética y austeridad”, señaló la mandataria.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, aseveró que la Revolución fue el despertar colectivo de un pueblo y representa la base de la integridad de los mexicanos. “La lucha se hizo en tren y a caballo, con la participación de hombres con formación militar que marcó el nacimiento de las instituciones que hoy representan al pueblo, agregó el alto mando, quien asimismo sostuvo que la participación de la Guardia Nacional, así como el Ejército durante la emergencia en cinco estados de la República provocada por intensas lluvias y sostuvo que se garantiza su desarrollo y permanencia.

Emotivos discursos, pero no a todos convencen, Es más, desde antes, se previó el sentido triunfal que se manifestaría en los actos de celebración de la lucha revolucionaria.

Así, en una conferencia de prensa, el día 19, el presidente del PRI y senador, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, denunció que el gobierno de Morena ordenó la represión directa contra jóvenes manifestantes y exigió la liberación inmediata de los detenidos el 15.

“Lo que vimos no fue un operativo de contención, fue una orden política para golpear, intimidar y fabricar culpables”, afirmó el priista al condenar el uso excesivo de la fuerza.

El ex gobernador de Campeche afirmó que el gobierno federal opera sin sensibilidad ni empatía y sostuvo que la administración actual mantiene una conducta “autoritaria e intransigente” al impedir que la ciudadanía ejerza su derecho constitucional a manifestarse. Subrayó que “en México sí existe persecución política”, pues los jóvenes detenidos luego de la manifestación del pasado día 15 enfrentan acusaciones desproporcionadas impulsadas desde el propio régimen.

El legislador informó que tuvo contacto con familiares de jóvenes arrestados, quienes relataron amenazas, fabricación de delitos y el uso de tácticas propias de gobiernos autoritarios. Por ello, exigió la liberación inmediata de las personas detenidas y denunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permanece “ausente y omisa” frente a estos abusos.

El dirigente nacional del tricolor denunció que el gobierno de la República utiliza la represión como instrumento político mientras el país sigue sin control en materia de seguridad.

Al respecto, recordó casos recientes de violencia extrema en estados como Michoacán y Sinaloa, donde se registran más de 2,000 homicidios y más de 2,000 personas desaparecidas tan solo en los últimos seis meses, además del cierre de 1,500 pequeñas y microempresas y el asesinato de más de 60 niñas y niños en ese mismo periodo.

Aseguró que estas cifras revelan un gobierno “rebasado por el crimen organizado” y lo acusó de promover distracciones mediáticas para ocultar la crisis de inseguridad, la falta de medicamentos, la ausencia de políticas públicas y el abandono al campo.

“Alito” anunció que su partido presentará iniciativas para sancionar a quienes ordenaron el uso excesivo de la fuerza contra jóvenes manifestantes, pues “la responsabilidad no recae solo en mandos policiacos”, sino en quienes emitieron la instrucción desde las más altas autoridades.

Advirtió que el bloque de infiltrados que provocó actos violentos durante la manifestación forma parte de estructuras afines al partido en el poder. Pidió a los ciudadanos defender las libertades democráticas ante lo que calificó como “el periodo más oscuro de represión política en la historia reciente del país”.

Por el contrario, el gobierno de esta llamada segunda etapa de la 4T, podrá presumir un avance en la lucha contra el grave crimen del secuestro lo hará a partir de cifras de una institución ajena al oficialismo, como se trata de la organización autónoma Alto al Secuestro.

La referida ONG informó en su reporte relativo al reciente mes de octubre disminuyó 10.6 por ciento la cifra de víctimas de secuestro.

Con cifras de toda la República, Alto al Secuestro registró en el referido mes de octubre 210 víctimas de secuestro, pero también hizo una precisión que pone en duda las cifras oficiales, en las cuales se reportan sólo 55 víctimas.

De acuerdo con esos registros, las cifras oficiales no toman en cuenta al

73.8 por ciento de las víctimas, es decir, aproximadamente 7 de cada 10 víctimas.