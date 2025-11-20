“Me voy a desnudar musicalmente, en el Lunario”: Denisse de Kalafe

Por: Asael Grande

La brasileña Denise De Kalafe, originaria de Ponta Grossa, sur del Brasil, naturalizada mexicana, quien ostenta ambas nacionalidades con amor y orgullo, una auténtica “Brasicana”, se presentará este próximo 29 de noviembre a las 22:30 hrs. en el Lunario del Auditorio Nacional, como parte del ciclo musical, Cabaret Lunario.

Su nombre ya quedó escrito en la historia de la música mexicana gracias a ese himno a las madres que es “Señora Señora”, pero su carrera entera ha sido mucho más amplia y ha dejado huella en toda América Latina. Cantautora de gran renombre en el mundo latino, sus temas más oídos y que le han valido varios discos de oro y platino, son “El porqué de mi canto” / “La vida no es un mar de rosas” “Tres porqués”, “Amándote”, “Quiéreme más”, “Señora, Señora”, “El amor, cosa tan rara”.

A propósito de este evento, Denisse de Kalafe, una mujer que hoy luce feliz, calmada, alegre y plena, comentó en entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN: “hace dos años que volví, después de seis años de ausencia, y ahora hare un Lunario que se llama ‘Íntimamente’, que quiere decir que me voy a ‘desnudar’ desde el primer día en que llegué a México, qué dicen las canciones, quién hizo las canciones, canciones nuevas, canciones que hace diez años no me hubiera atrevido a cantar, de hecho, a vez que canté hace treinta y cinco años aquí, fui vetada en la televisión, porque mis canciones hablaban de todas las preferencias sexuales del ser humano, y hoy en día ya hay más soltura, entonces, voy a cantar una canción de Rita Lee que se titula al español ‘A mí me gustan hombres y mujeres’, y es una canción espectacular, aparte voy a presentar una canción en inglés de Caetano Veloso, que se llama ‘Fé’, que es una protesta de todo lo que nos pasa a nosotros en la sociedad; voy a cantar en el Lunario todo mi repertorio, va a ser muy bonito, pondré el discurso cuando me nacionalicé mexicana, que eso no lo sabe nadie, por eso el concierto se llama ‘Íntimamente’, que es desnudarme musicalmente ante el público que es mi familia”.

Hoy esta gran artista, que desde hace unos años buscó refugio en una playa mexicana, retoma su carrera y reaparecerá en los escenarios a través de un concierto íntimo en el Lunario del Auditorio Nacional en la que hará un recorrido por sus éxitos, pero también por canciones de cantautores actuales y atenderá algunas peticiones, por lo que la noche promete ser inolvidable: “una artista no deja de cantar nunca, sea en el baño, en su casa, con sus amigos, con su familia, es muy difícil, cantar es una misión, mientras la gente quiera escucharme, ahí voy a estar”.

No te pierdas el concierto “Cabaret Lunario Presenta: Denisse de Kalafe en Ciudad de México” el próximo sábado 29 de Noviembre de 2025 en Lunario del Auditorio Nacional (Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo 11560 a partir de las 22:30).