Dongfeng consolida su presencia en México y Latinoamérica con una identidad unificada y visión de largo plazo

La marca líder de vehículos comerciales en China reafirma su compromiso con México como socio estratégico para el desarrollo del transporte.

En el marco de Expo Transporte ANPACT 2025, Dongfeng anuncia un paso decisivo en su consolidación en México y Latinoamérica: la unificación de toda su operación de vehículos comerciales bajo un solo nombre, Dongfeng, fortaleciendo su claridad de marca, su confianza y su compromiso con el mercado mexicano.

Este anuncio marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento sostenible en la región, respaldada por una historia de más de 50 años de innovación y liderazgo global. Dongfeng es la marca número uno de vehículos comerciales en China y la segunda a nivel mundial, con presencia en más de 80 países y una reputación consolidada en tecnología, confiabilidad y eficiencia.

“Hace poco más de dos años iniciamos esta historia en México con una visión clara: construir una marca sólida, confiable y cercana a nuestros clientes. Hoy, esa visión se consolida con paso firme. DFAC Dongfeng se integra completamente bajo un solo nombre: Dongfeng. Esta integración representa unidad, fortaleza y confianza, y marca el inicio de una nueva etapa para nuestra marca en el país”, señaló Philipp Heldt, gerente general de Magna Automotive México importadores de la marca Dongfeng.

Respaldo de Grupo Magma: experiencia y compromiso con Latinoamérica

La operación de Dongfeng en México está a cargo de Magma Automotriz México, filial de Grupo Magma, empresa con más de 50 años de experiencia en el sector automotriz y 17 años de presencia en Latinoamérica y el Caribe.

Gracias a su solidez, experiencia y compromiso en distribución, atención y posventa, Grupo Magma impulsa la expansión de Dongfeng en la región, garantizando soporte técnico, disponibilidad de refacciones y atención especializada.

“Dongfeng llegó a México para quedarse. Seguiremos invirtiendo, generando empleos y fortaleciendo nuestra red, con determinación, confianza y visión de largo plazo. Sabemos que el transporte es la columna vertebral de la economía, y estamos comprometidos en contribuir al desarrollo logístico del país con soluciones eficientes, seguras y sostenibles”, agregó Philipp.

Infraestructura sólida y crecimiento sostenido

En apenas año y medio de operación, Dongfeng México ha construido una red sólida de más de 27 puntos de venta y servicio distribuidos en todo el país, con tres más en proceso de apertura.

Su centro de distribución de refacciones en Cuautitlán Izcalli, operado por Estafeta, cuenta con más de 60 mil piezas en stock y una inversión superior a 5 millones de dólares, garantizando el suministro rápido a clientes y distribuidores.

El portafolio de Dongfeng incluye una gama completa de camiones ligeros hasta pesados, vanes y tractocamiones, todos diseñados para las condiciones del mercado mexicano, con componentes de reconocidas marcas internacionales como motor Cummins, transmisión Eaton y ejes Dana, sinónimo de potencia, durabilidad y confianza.

México, un mercado prioritario

Ante un entorno económico global cambiante y nuevas medidas arancelarias, Dongfeng reafirma su compromiso con México como socio estratégico de largo plazo.

La compañía continuará apostando por la inversión, la innovación y el fortalecimiento de sus alianzas locales, contribuyendo al crecimiento de la industria automotriz y del transporte nacional.

“Más allá de las coyunturas comerciales, nuestra visión está puesta en construir el futuro del transporte mexicano. México es y seguirá siendo un mercado prioritario para Dongfeng”, concluyó Philipp.

Con más de medio siglo de historia, una red de distribución en expansión y el respaldo de Grupo Magma, Dongfeng se consolida como una marca comprometida con el desarrollo económico del país, impulsando una nueva generación de vehículos comerciales sólidos, eficientes y confiables.