Promueven la seguridad de motociclistas con cascos certificados

Se otorgaron 200 a integrantes de colectivos en la zona oriente

Nezahualcóyotl, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Movilidad (Semov) entregó 200 cascos certificados gratuitos a integrantes de colectivos de motociclistas de la Zona Oriente de la entidad, en un evento orientado a fortalecer la seguridad vial, salvar vidas y promover el nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México.

Daniel Sibaja González, titular de la Semov, señaló que con esta entrega suman 600 los cascos entregados en municipios del Oriente del Estado de México, donde la motocicleta se ha convertido en un vehículo de transporte y una herramienta de trabajo.

Dijo que en coordinación con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Mario Delgado Carrillo, se fortalece la cultura vial y se promueve el uso responsable del casco certificado.

Asimismo, destacó que el nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México, coloca en el centro de la política pública la integridad física y la vida de las y los mexiquenses y es una herramienta que busca incidir en la responsabilidad de quien utiliza una motocicleta.

Por su parte, Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, señaló que con la actualización del Reglamento de Tránsito se fortalece la seguridad vial y la movilidad.

Promueven responsabilidad y seguridad

El impulso dado por el gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez a la responsabilidad y seguridad vial en el Estado de México ha contribuido a la emisión de 50 mil 413 certificados de motociclistas y 49 mil 851 licencias tipo “C” -para conductores de este tipo de vehículos-; cifra lograda de enero a la fecha con el objetivo de disminuir los accidentes de tránsito y fomentar la cultura vial entre los operadores de motocicleta.

Alejandro Palacios Estrada, Director del Registro de Licencias y Operadores de la Secretaría de Movilidad (Semov), detalló que, en total, 54 mil 694 personas realizaron el proceso de certificación, de las cuales 50 mil 413 resultaron competentes y solo 4 mil 281 fueron no competentes, por lo que deberán realizar la evaluación nuevamente.