Aprueba el Senado hasta 42 años de cárcel por extorsión

Será perseguida de oficio

Nuevas reglas precisas para impedir que en los reclusorios se utilicen celulares para cometer este delito

El Senado aprobó cambios en 15 artículos a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un nuevo marco jurídico que homologa el tipo penal en todo el país, entre los que destaca el endurecimiento de penas que podrían alcanzar los 42 años de prisión con agravantes.

Además, endurece las sanciones para delincuentes y funcionarios, protege a las víctimas e impone reglas precisas para impedir que en los reclusorios se utilicen celulares y otros dispositivos electrónicos para cometer este delito.

Las modificaciones a la ley contra la extorsión fueron aprobadas con 110 votos por unanimidad y se envió de nueva cuenta a la Cámara de Diputados para su aval.

La nueva ley establece con claridad una definición de este delito para todo el país y un tipo penal único, homologa sus sanciones y enumera las principales modalidades de agravantes.

Además, la ley establece que la extorsión será perseguida de oficio, por lo que las víctimas no estarán obligadas a ratificar sus denuncias que podrán realizarse incluso de manera anónima. Las autoridades tendrán la obligación de abrir investigaciones en cuanto tengan conocimiento del posible delito.

Con las modificaciones, la ley fija una pena base de 15 a 25 años de cárcel y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), poco más de 56 mil pesos. Además de tres categorías de agravantes que sumarían más años de prisión: de cuatro a ocho, de cinco a 12 y de 7 a 17 años de cárcel adicionales.

Cuando concurran agravantes, la ley establece que se aplicará la prisión preventiva oficiosa y no procederán mecanismos alternativos de solución de controversias.

Discusión del documento

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, destacó que “la extorsión no solamente afecta el patrimonio, (sino) despoja a las personas de su tranquilidad, dignidad y sentido de comunidad”.

De ahí que, resaltó, la reforma “da a las instituciones del Estado mexicano y dentro de ellas al Senado de la República, la oportunidad de demostrar, sin ambages, que México no tolerará ese delito en ninguna de sus formas”.

A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, sostuvo: “No hay duda, hoy se consolida un mejor instrumento al servicio del pueblo mexicano, para cerrarle todas las rendijas a los extorsionadores y acotar la impunidad de este lacerante delito, el tercero de mayor incidencia en el país”.

Explicó que se cambió el tipo penal básico establecido por los diputados porque, “de mantener la sanción de seis años a 15 años abriría las puertas para que las personas sancionadas por esa conducta pudieran solicitar la libertad anticipada aprovechando la aplicación retroactiva en su beneficio”. Por esa razón, “consideramos aumentar la penalidad mínima a 15 años y la máxima a 25 años”.

Se establece un marco jurídico uniforme que permita combatir eficazmente el delito de extorsión en todo el territorio nacional, al configurar una definición que integre todos los elementos del tipo penal a la luz de la evolución de esta conducta ilícita, recalcó Inzunza.

La pena de 25 años se elevará de acuerdo con el daño que se cause y puede llegar hasta a 42 años si la extorsión la lleva a cabo un delincuente preso, se utilice la violencia, participe algún miembro de la delincuencia organizada y en los casos de los denominados montachoques y montadeudas.

Las extorsiones por vía digital alcanzan hasta 37 años, según se establece en el artículo 14, cuya redacción se modificó ayer, a través de una reserva presentada por el senador de Morena Ignacio Mier, para cambiar la expresión “utilización de medios de comunicación” por la de “utilización de dispositivos, servicios o plataformas y cualquier otro medio electrónico”.

Mier expuso que “las plataformas y las telecomunicaciones son los medios más directos para extorsionar con impunidad, suplantar identidad e incluso un delincuente puede cometer el delito desde su celda”.

Plazo para inhibir llamadas

Por ello, los centros de readaptación tendrán un plazo de seis meses, luego de promulgada la ley, para establecer los procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen.

Además, habrá prisión de seis a 12 años para los reos a quienes se encuentre un celular u otros dispositivos electrónicos en los penales. Igual sanción se aplicará a los funcionarios y demás personal de los centros carcelarios que permitan la entrada de los mismos.

Otro cambio que los senadores hicieron a la minuta fue para establecer de 10 a 20 años de prisión a funcionarios del Ministerio Público, policías y empleados de reclusorios que no denuncien delitos de extorsión. En San Lázaro se había bajado de cinco a 12 años.

La oposición votó a favor de la ley, aunque en la discusión panistas y priístas sostuvieron que la legislación llega tarde y advirtieron que no hay un presupuesto específico para echarla a andar.

Extorsión, delito que no cede

De acuerdo con las cifras oficiales, la extorsión es el único delito que no ha sido reducido en el actual gobierno y ya es el tercero más frecuente en México. Además de que tiene “una cifra negra” o sin denuncia del 97 %, un dato que los senadores de distintos grupos destacaron en sus participaciones.

A principios de julio, el gobierno lanzó la Estrategia nacional contra la extorsión y tuvo que actualizar la Constitución para atender un delito relativamente nuevo. Ese mismo mes envió una iniciativa para darle la facultad al Congreso de hacer una ley especial para ese delito.

A principios de octubre, ya con la Constitución modificada, la presidenta envió su propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión a la Cámara de Diputados. Los legisladores la aprobaron a finales de octubre con un principal cambio: la reducción de penas en prisión para ministerios públicos, policías o cualquier funcionario público que evite dar información sobre este delito, modificación que el Senado revirtió.