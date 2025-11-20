OCESA impulsa la creatividad

Además del talento emergente y la cultura urbana en el conversatorio del Coca-Cola Flow Fest

El encuentro reunió a estudiantes, comunidad académica y profesionales de la industria con el objetivo de compartir aprendizajes, procesos creativos y la evolución del género urbano como una de las expresiones culturales más influyentes del momento.

A pocos días de que se lleve a cabo el Coca-Cola Flow Fest, ejecutivos de OCESA, Coca-Cola, artistas visuales y comunidad estudiantil sostuvieron un conversatorio especial sobre el festival de música urbana más importante del mundo, en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Durante el conversatorio, se dialogó sobre la construcción del Coca-Cola Flow Fest como plataforma cultural, su identidad estética, la relevancia del talento emergente y la importancia de generar experiencias responsables, seguras e innovadoras para el público joven.

Por otro lado, los ponentes profundizaron sobre los diferenciadores del festival como un evento disruptivo y arriesgado, gracias a la colaboración con diversos aliados.

Entre los temas más destacados se abordó la evolución del festival como un referente cultural, su estética urbana y su capacidad para crear experiencias memorables a gran escala. Además, los ponentes destacaron la importancia de la academia en la profesionalización del entretenimiento, acercando a estudiantes a las dinámicas reales de la industria.

El evento refrendó el compromiso de OCESA con la formación de nuevas generaciones, así como con la innovación, la creatividad y el desarrollo de proyectos culturales que reflejen la diversidad, energía e identidad del país.

Coca-Cola Flow Fest es el festival de música urbana más importante del mundo que ha logrado construir una comunidad activa y joven, que permite continuar el camino creativo como referente de la forma de hacer festivales en el mundo.