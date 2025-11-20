Exhorto a la población del norte y centro a tomar previsiones ante nuevo descenso de temperaturas

Un nuevo frente frío se aproxima

Habrá clima gélido, lluvias y rachas fuertes de viento en distintas regiones

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhorta a la población a mantenerse abrigada y atenta a las recomendaciones oficiales de las autoridades locales. Se espera que en las próximas 72 horas un nuevo frente frío se aproxime al territorio nacional y, en combinación con diversos sistemas meteorológicos, genere bajas temperaturas, lluvias y rachas fuertes de viento en distintas regiones del país.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las condiciones que se presentan son: el frente frío número 15 continuará asociado con otros sistemas, por lo que se prevé ambiente frío a muy frío, vientos muy fuertes a intensos, chubascos y lluvias fuertes en el norte y noreste de la República Mexicana.

Una línea seca e ingreso de humedad ocasionarán fuertes rachas de viento, así como chubascos y lluvias fuertes en el noreste del país, además de la posible formación de torbellinos y/o tornados en Coahuila y Chihuahua.

Además, canales de baja presión aunados al ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la Península de Yucatán. Así como caída de nieve y/o aguanieve: Se mantienen las condiciones para presencia de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Por lo anterior es importante:

– Abrigarse por capas y proteger especialmente a niñas, niños y personas mayores.

– Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

– Asegurar láminas, techos ligeros y objetos que puedan ser levantados por el viento.

– Manejar con precaución en zonas de niebla, nieve o pavimento mojado.

– No cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas.

– Mantenerse informado a través de medios oficiales CNPC_MX