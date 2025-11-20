Señalan especialistas riesgo de normalizar la gastritis en esta época de celebraciones

Alrededor de 6 de cada 10 mexicanos la padecen

Desde el pozole, panes, romeritos, ponche y hasta los tamales, México es sinónimo de sabor, sobre todo en fechas de celebraciones donde la gastronomía se vuelve protagonista. Aunque muchos atribuyen la acidez y el dolor estomacal a una gastritis pasajera debido a comer en exceso, especialistas advierten el riesgo de subestimar los síntomas, prolongar el uso de antiácidos, así como el rol que juega una bacteria que puede alojarse en el estómago de las personas.

Y es que, en el país, se estima que alrededor de 6 de cada 10 mexicanos padecen gastritis. “Se trata de una inflamación en la mucosa del estómago que puede provocar acidez, náuseas, dolor e inflamación estomacal antes o después de comer, problemas de digestión, eructos o gases frecuentes, sensación de llenarse con poco alimento y falta de apetito, entre otros síntomas”, expuso el doctor Geovani Amador García, oncólogo y asesor científico de Inmuno-oncología de Bristol Myers Squibb México.

Puntualizó que, si bien la gastritis puede deberse al consumo de alimentos con picante, condimentos, irritantes y grasas, es la bacteria Helicobacter pylori la principal responsable, al estar presente en 8 de cada 10 casos. “Nadie quiere a este invitado en nuestras festividades; sin embargo, hasta 70% de los habitantes en México tienen H. pylori. Además, si no se trata la infección y el microorganismo permanece durante un largo periodo en el estómago, puede incrementar la probabilidad de que avance a una gastritis crónica (aquella que perdura durante meses o años) y el riesgo de padecer cáncer gástrico” aseguró.

Se afirma que las principales fuentes de transmisión de la Helicobacter pylori es vía saliva o heces de una persona a otra, o a través de comida y agua contaminados, razón por la que los hábitos de higiene y alimentación juegan un papel crucial.

Por su parte, Francisco Freyria Sutcliffe, director general de FUTEJE, subrayó que “el riesgo no es el placer de comer, sino ignorar las señales del cuerpo o hacer uso indiscriminado de antiácidos que podrían ocultar y retrasar la detección de un cáncer gástrico, sexta causa de muerte por cáncer en México”.

En México, diariamente se diagnostican alrededor de 25 personas con cáncer de estómago y un promedio de 20 pacientes al día fallecen también por esta condición. “Por ello, expresamos la importancia de prever muertes fomentando la detección temprana”, insistió el líder de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, I.A.P., institución sin fines de lucro enfocada en brindar apoyo integral a pacientes con cáncer colorrectal y gástrico de escasos recursos.