Llegan más de 15 millones de turistas extranjeros durante los primeros 9 meses del año

Destaca el incremento de viajeros de Canadá

Esta cifra representa un incremento de 0.6%, respecto a 2024 y supera los niveles de 2019 en 9.7 por ciento

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, de enero a septiembre de 2025, la llegada de turistas internacionales vía aérea por país de residencia alcanzó 15 millones 96 mil visitantes.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) precisó que, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, esta cifra representa un incremento de 0.6 por ciento respecto a 2024 y supera los niveles de 2019 en 9.7 por ciento, cuando arribaron 13 millones 760 mil turistas.

En este tenor, destacó que Canadá se consolidó como uno de los mercados estratégicos para México al registrar el arribo de un millón 939 mil turistas durante los primeros nueve meses del año, lo que representa un incremento de 11.3 por ciento frente a 2024 y de 16.8 por ciento respecto a 2019. Este desempeño refuerza la importancia del mercado canadiense dentro del turismo internacional que llega por vía aérea a nuestro país.

“El turismo canadiense continúa fortaleciendo su presencia en nuestro país y demuestra la confianza que tiene en México como un destino seguro, diverso y de alta calidad”, señaló.

Rodríguez Zamora resaltó la llegada de 10 millones 202 mil turistas residentes de Estados Unidos, cifra superior en 0.7 por ciento respecto a 2024 y 26.1 por ciento en comparación a lo registrado en 2019. Por otra parte, se contabilizaron 327 mil 848 turistas residentes de Reino Unido, lo que representa un crecimiento de 2.1 por ciento respecto a 2024. Además, detalló que el 52.9 por ciento de los turistas extranjeros que llegan vía aérea tienen entre 30 y 59 años.

“Este avance refleja la importancia de profundizar la cooperación con nuestros socios internacionales y seguir impulsando estrategias que amplíen la conectividad aérea y la promoción turística”.

La secretaria de Turismo aseveró que, con la próxima celebración del Mundial y las acciones anunciadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum en este marco —orientadas a ampliar la infraestructura, fortalecer la conectividad y consolidar la promoción turística—, se prevé un impulso adicional que permitirá continuar elevando estas cifras.