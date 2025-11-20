El IMSS fortalece el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia con nuevas obras y servicios

En representación del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, el titular de Operación y Evaluación, Javier Guerrero García, encabezó en Morelia, Michoacán, las acciones de seguimiento a las obras que realizará la institución en el marco del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, implementado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañado por el titular del IMSS en Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, se desglosaron, analizaron y delinearon cada una de las obras a ejecutar: Hospital General Regional (HGR) de 260 camas en Villas del Pedregal, en Morelia; Hospital General de Zona (HGZ) de 72 camas en Zitácuaro; y la reconversión de siete hospitales del Programa IMSS Coplamar a Hospitales Generales de Zona y Subzona.

También se contempla la implementación de equipo de radioterapia en el HGR No. 1 Morelia Charo, la ampliación de servicios en el HGZ No. 86 en Uruapan, la construcción de 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), así como la edificación de cinco nuevas Unidades de Medicina Familiar (UMF) tipo Plus.

Además, se llevará a cabo la rehabilitación del HGZMF No. 12 en Lázaro Cárdenas, de los tres Centros de Seguridad Social en Los Reyes, Morelia y Lázaro Cárdenas, y la Unidad Deportiva de Zacapu.

En este sentido, se abordaron diversos temas como la nueva infraestructura inmobiliaria, conservación, reconversión, abasto, equipamiento y personal, entre otros.

Acompañaron a la comitiva autoridades de nivel central, entre ellas la directora de Prestaciones Médicas, doctora Alva Santos Carrillo; el titular de la Unidad de Personal, licenciado Alejandro Martínez Marquina; representantes del IMSS Coplamar, y titulares de jefaturas y coordinaciones del IMSS Michoacán.

Asimismo, el licenciado Guerrero García y el doctor Van-Dick Puga encabezaron una reunión de trabajo con el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con el fin de tratar asuntos relacionados con la introducción de diversos servicios públicos municipales en el predio donde se construirá el nuevo HGR de 260 camas en Villas del Pedregal, en la capital michoacana.