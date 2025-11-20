Autoridades detectan el uso de taxis de aplicación en robos a viviendas

Bandas encabezadas por venezolanos y colombianos

Persiste el robo modalidad “la patrona”, donde implican a personal de servicio doméstico

Tras análisis de inteligencia derivados de denuncias, autoridades lograron establecer tres formas en las que operan las bandas dedicadas a robar casas habitación en la Ciudad de México, encabezadas principalmente por venezolanos y colombianos; en uno de los casos, los delincuentes usaron vehículos por aplicación para trasladar lo robado.

En la investigación CI-FIMH/UAT-MH-4/U-1 S/D/02510/09-2025, en la que se estableció que un sujeto de origen venezolano, identificado como Yeison José Materano, coordinó un robo en la modalidad de “la patrona” –consistente en hacer creer al personal de servicio doméstico que el dueño de la casa tiene un conflicto–; sin embargo, utilizó vehículos por aplicación que solicitó en varios momentos para que recibieran los artículos y los llevaran a dos casas en la alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

Los agentes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un seguimiento de lo captado por las cámaras y hallaron que el responsable solicitó siete unidades diferentes. A pesar de que dicho sujeto ya fue detenido, las autoridades capitalinas consideran que este modus operandi continúa vigente.

Otro caso fue el de la banda identificada como Metepec Omoda, conformada por colombianos, que incluso vaciaron casas en Monterrey, Nuevo León.

Encabezado por Juan Manuel Ríos Salazar, actualmente detenido, este grupo realizaba recorridos para identificar casas en el estado de México, posteriormente dividían operaciones: un grupo de encapuchados forzaba las entradas de las casas con equipo especial, luego ingresaba el resto de la banda para sustraer joyas, dinero, relojes y posteriormente escapaban a la Ciudad de México.

El cabecilla incluso participó en un robo millonario que llegó a presumir en sus redes sociales, las cuales fueron analizadas por los policías de inteligencia.

El tercer grupo al que se le dio seguimiento delinquía principalmente en el Estado de México; los efectivos policiacos comenzaron a dar seguimiento a sus integrantes tras seis robos perpetrados en diferentes municipios y dos en la Ciudad de México con el mismo procedimiento.

Caen seis de una banda en Azcapotzalco

Cinco hombres y una mujer vinculados a una célula dedicada al robo a casa habitación y narcomenudeo fueron detenidos tras cumplimentarse cuatro órdenes de cateo en inmuebles de la alcaldía Azcapotzalco, como parte de un operativo coordinado por autoridades locales y federales.

Se trata de Ángel Gabriel Vieyra Calvo, Blanca Angélica Calvo Vargas, Rodolfo Vieyra Calvo, Leonel Aníbal Aguilón Ramírez, Cristian Dioney Canelo Sánchez y Aldo Esteban Díaz Díaz, quienes están relacionados al menos con ocho robos a casas habitación ocurridos entre 2024 y 2025 en las demarcaciones Miguel Hidalgo y Coyoacán, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes para definir su situación jurídica.

Los despliegues operativos se llevaron a cabo en seguimiento a diferentes ilícitos de este tipo en la colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán; Anzures e Irrigación, de la alcaldía Miguel Hidalgo; y Un Hogar para Nosotros, en Azcapotzalco.

Según las investigaciones, los presuntos responsables operaban principalmente en Azcapotzalco, por ello, los efectivos policiales implementaron vigilancias fijas y móviles, con las que se pudo ubicar cuatro inmuebles, donde se aseguraron más de mil dosis, un arma corta, cartuchos, documentos oficiales y varios teléfonos celulares.

Recomendaciones en época de vacaciones

1.- Una de las principales recomendaciones de las autoridades es instalar cámaras de seguridad al exterior del domicilio. De no ser posible, es importante que se cuente con una red de apoyo vecinal que sirva para alertar sobre algún movimiento extraño.

2.- Antes de cometer el hurto, los delincuentes suelen monitorear los movimientos de las personas. Conocen sus horarios y tienen identificado quién entra y sale del hogar. Incluso llegan a rastrear las redes sociales de sus víctimas, por lo que es importante que, en la medida de lo posible, no compartas tus planes en espacios digitales, ni anuncies que estarás fuera de casa.

3.- Para que viajes con más seguridad y estés más tranquilo durante tu estancia fuera de casa, puedes optar por cambiar las cerraduras de tu casa y colocar protecciones que dificulten a las personas ingresar.

– Otra recomendación es que pidas a una persona de confianza que dé vueltas periódicas a tu domicilio con el objetivo de que la casa luzca con movimiento y no dé la impresión de que está abandonada. – En caso de que una vez que estés fuera de tu domicilio, algún vecino te reporte que hay movimiento extraño al interior, no dudes levantar el reporte inmediatamente llamando al 911.