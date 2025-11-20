La UAEMéx y el gobierno del Edomex realizarán mega jornada de vacunación en el Valle de Toluca

El próximo miércoles, en el Estadio de Futbol Americano “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz”, se aplicarán dosis contra influenza, Covid-19, neumococo y sarampión

Toluca, Méx.- En un esfuerzo conjunto para fortalecer la salud pública en el Valle de Toluca, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, y el Gobierno del Estado de México, mediante la Secretaría de Salud, llevarán a cabo la Mega Jornada de Vacunación Estatal, cuyo objetivo es aplicar entre mil y mil 500 inmunizaciones.

La coordinadora de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la UAEMéx, Gloria Ángeles Ávila, informó que la jornada, programada para el miércoles 26 de noviembre, en el Estadio de Futbol Americano “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz”, tiene como finalidad prevenir enfermedades propias de la temporada invernal, como la gripe estacional, y actuar de manera anticipada ante posibles pandemias.

Ángeles Ávila destacó que esta iniciativa conjunta “pretende acercar a la comunidad universitaria y a la población en general la vacuna contra la influenza estacional”, subrayando el compromiso institucional con la salud pública.

Como parte de este esfuerzo, indicó, se aplicarán vacunas contra influenza, Covid-19, neumococo y sarampión. La jornada será totalmente gratuita y estará abierta a todas las personas interesadas.

No obstante, se dará prioridad a mujeres embarazadas, menores desde los 6 meses de edad, adultos mayores de 60 años y personas de entre 11 y 64 años con enfermedades crónico-degenerativas. Para agilizar la atención, se cuenta con un registro previo mediante código QR.

Gloria Ángeles Ávila invitó a la población del Valle de Toluca a participar, destacando que la prevención oportuna ayudará a reducir la incidencia de enfermedades propias del clima invernal.

La Mega Jornada de Vacunación se realizará el miércoles 26 de noviembre, de 10:00 a 15:00 horas, en el Estadio de Futbol Americano “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz”, ubicado en la calle Mariano Matamoros.