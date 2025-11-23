Programa IMSS Bienestar alcanzó un 54% de afiliación en Quintana Roo

Con más de 574 mil personas registradas

La meta estatal es que toda la población sin seguridad social acceda a servicios médicos gratuitos en 2026

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal. – El programa IMSS Bienestar alcanzó un 54% de afiliación en Quintana Roo, con más de 574 mil personas registradas hasta octubre de 2025. La meta estatal es llegar a 854 mil beneficiarios, lo que permitiría que toda la población sin seguridad social acceda a servicios médicos gratuitos en 2026.

El jefe de Servicios de Atención a la Salud del IMSS Bienestar en Quintana Roo, Felipe Robles Miguel, informó que hasta octubre se han afiliado 574,606 personas, lo que representa un avance del 54% respecto a la meta estatal de 854,253 beneficiarios.

El funcionario destacó que el programa busca garantizar atención médica integral para quienes no cuentan con derechohabiencia en el IMSS, ISSSTE, Sedena o cualquier otro esquema de seguridad social, ofreciendo servicios gratuitos en los tres niveles de atención: consultas, cirugías, medicamentos y hospitalización.

Robles Miguel aseguró que el objetivo es alcanzar el 100% de afiliación a principios de 2026, con lo cual Quintana Roo se convertiría en uno de los primeros estados en lograr cobertura total bajo el esquema IMSS Bienestar.

Este avance se enmarca en la estrategia nacional de salud, que pretende consolidar un sistema universal y gratuito para la población más vulnerable.

El IMSS Bienestar ofrece:

– Consultas médicas generales y especializadas sin costo.

– Medicamentos gratuitos en farmacias de unidades médicas.

– Cirugías y hospitalización en clínicas y hospitales públicos.

– Atención preventiva con campañas de vacunación y detección temprana de enfermedades.

Además, se busca fortalecer la infraestructura hospitalaria en Quintana Roo, con mejoras en equipamiento y personal médico para garantizar calidad en el servicio.

Aunque el avance es significativo, persisten desafíos:

– Infraestructura insuficiente en algunas comunidades rurales.

– Falta de personal médico especializado, que podría limitar la atención en hospitales.

– Necesidad de campañas de información, para que más ciudadanos conozcan el proceso de afiliación y sus beneficios.

Organizaciones civiles han señalado que el reto será garantizar que la cobertura se traduzca en servicios efectivos y oportunos, evitando la saturación de hospitales y clínicas.