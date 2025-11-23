Mara Lezama Espinosa entrega histórico presupuesto para el bienestar del pueblo

Con programas sociales, infraestructura y seguridad

El Paquete Fiscal 2026 asciende a 56,513.6 mdp con incremento del 9.8% en relación con el de 2025

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa dio a conocer que se entregó al Congreso del Estado la propuesta del Paquete Fiscal 2026 que contempla un monto por $56,513.6 millones de pesos, integrado por $17,885.9 millones de ingresos de captación local y $38,627.7 millones provenientes de participaciones y aportaciones federales.

Representa un incremento del 9.8% en relación con el 2025, que es de $51,473.8 millones de pesos.

La titular del Ejecutivo explicó que el propósito es garantizar un ejercicio financiero responsable, transparente y orientado al bienestar de la ciudadanía, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que tiene a las personas en el centro de las decisiones.

En el rubro de Desarrollo Social se destinaron $21,877.2 millones de pesos, con un incremento del 5.3%. Educación, 13,023.4 millones, con aumento del 4.8%, entre otros rubros.

En Desarrollo Económico destacan las actividades agropecuarias, silvicultura, pesca y caza con un 6.2% de incremento.

Un rubro de importancia ciudadana es Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior que tuvo un incremento del 8.7%, con $4,338.6 millones de pesos en comparación con los $3,991.2 del ejercicio 2025. Asimismo, se fortalecen la salud, el turismo y la obra pública.

En infraestructura se prevé una inversión de 3,782.23 millones de pesos, que representa un crecimiento del 93.9% en relación al ejercicio fiscal 2025.

A través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), el Gobierno del Estado entregó esta propuesta con base en la Ley para su análisis, dictaminación y eventual aprobación, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado.

La Sefiplan precisó que refleja un esquema financiero equilibrado y congruente con los criterios de responsabilidad hacendaria.

El Paquete Fiscal 2026, integrado principalmente por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, consolida la planeación financiera del próximo año con una visión humanista y social, en el que privilegia primero a los pobres.

Por ello, destacó Mara Lezama, su diseño prioriza recursos para el bienestar mediante acciones dirigidas a población vulnerable, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mejora educativa para niñas, niños y jóvenes, así como la modernización de los servicios de salud, agua potable, infraestructura urbana, movilidad y sectores estratégicos que impulsan un crecimiento ordenado y sostenible.

Asimismo, el proyecto incluye reformas fiscales orientadas a fortalecer la Hacienda Pública Estatal, garantizando finanzas responsables, sostenibles y alineadas a los principios de eficiencia, transparencia y buen uso de los recursos públicos, fortaleciendo acciones para cerrar las brechas de desigualdad y ampliar oportunidades para que la prosperidad compartida llegue a todas y todos los quintanarroenses.

Como en ejercicios anteriores, el Gobierno del Estado ejercerá el gasto público con honradez, transparencia, racionalidad y disciplina financiera, fortaleciendo las finanzas estatales, mejorando calificaciones crediticias y promoviendo inversión pública productiva en beneficio de las personas.

Entrega MLE Premio Estatal del Deporte 2025

Chetumal.- “En Quintana Roo somos potencia deportiva y cuna de atletas destacados, en artes marciales, natación, atletismo, box, deporte adaptado y muchas disciplinas más. Tenemos deportistas con talento, disciplina y pasión que dan resultados”, expresó la gobernadora Mara Lezama en la ceremonia del Premio Estatal del Deporte 2025 y del Premio a la Excelencia Deportiva 2025.

En el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, Mara Lezama entregó reconocimientos a los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2025: Andrés Dupont Cabrera, en la categoría de Deportista Convencional; Lya Daniela Sánchez Tadeo, Deportista Adaptado; Carlos Alberto Matos Zavala, entrenador de Levantamiento de Pesas; Yasmín Hernández Varela, entrenadora de Paradanza Deportiva; y la profesora Georgina Tatiana Roque Roque, Fomento Deportivo.

También entregó premios a la Excelencia Deportiva a Citlali Abigail Borges Tun, de Paranatación; Herseleid Antonio Carrasco Cetz, de Levantamiento de Pesas, y al profesor Arturo Martínez Rodríguez, entrenador de Paratletismo.

Acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y del director de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), Jacobo Arzate Hop, la gobernadora Mara Lezama explicó que estos premios son el mayor reconocimiento que este gobierno humanista con corazón feminista otorga a quienes con esfuerzo y dedicación ponen el nombre del estado en todo México y el mundo.

Mara Lezama recordó que en Quintana Roo se entregan estímulos económicos a 292 medallistas y entrenadores de los nacionales y paranacionales CONADE. En la pasada olimpiada nacional, Quintana Roo compitió con una delegación de 630 atletas, 141 entrenadores y equipo multidisciplinario. Se logró un total de 239 medallas: 63 de oro, 88 de plata y 88 de bronce, lo que mantiene a nuestro estado dentro del top-ten nacional.

“La transformación también se construye desde las canchas, los gimnasios, las pistas y las albercas; es clave para regenerar el tejido social, prevenir el delito, promover la inclusión, la igualdad de género, la educación, la salud pública y hasta el turismo” afirmó la titular del Ejecutivo.