Cuidar arrecifes, selvas y acuíferos es inversión estratégica, no un gasto

Retos ambientales en destinos turísticos

El presupuesto destinado a conservación sigue siendo insuficientes; Conanp

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Conanp llama a los destinos turísticos, especialmente en Quintana Roo, a considerar la naturaleza como una inversión estratégica y no como un gasto, subrayando que cuidar arrecifes, selvas y acuíferos resulta más rentable y sostenible que recurrir a soluciones artificiales.

Durante un encuentro en Cancún, María del Carmen García Rivas, directora de conservación de la Conanp, enfatizó que “le sale más barato a un hotel cuidar el arrecife que construir un muro o una playa artificial”. La funcionaria explicó que los ecosistemas costeros y marinos son la primera línea de defensa contra fenómenos naturales, además de ser el principal atractivo turístico del Caribe mexicano.

La Conanp recordó que Quintana Roo concentra un alto porcentaje de Áreas Naturales Protegidas (ANP), lo que convierte al estado en un referente nacional en turismo de naturaleza. Sin embargo, advirtió que el presupuesto destinado a conservación, aunque ha aumentado, sigue siendo insuficiente para atender retos como el sargazo y la contaminación del acuífero.

Retos ambientales en destinos turísticos:

– Sargazo: la Conanp ha apoyado con subsidios a pescadores para retirar la macroalga, pero los recursos son limitados.

– Contaminación del acuífero: provocada por nutrientes y aguas residuales, amenaza la calidad del agua y la salud de los ecosistemas.

– Falta de inversión en tratamiento de aguas: García Rivas cuestionó que “como sociedad hemos sido capaces de llegar a la Luna y a Marte, pero no de manejar adecuadamente las heces fecales”.

Estos problemas reflejan la necesidad de que el sector turístico asuma un papel activo en la gestión ambiental, integrando prácticas sostenibles en su operación diaria.

La Conanp impulsa el Marco Estratégico de Turismo Sustentable en Áreas Naturales Protegidas de México (METS), que busca valorar los servicios ecosistémicos y promover un modelo de turismo responsable. Además, trabaja de manera colaborativa con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el diseño del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2025–2030, que integra criterios de conservación en el sector turístico.

Alistan reapertura de Protección y Bienestar Animal de Cancún

La Dirección de Protección y Bienestar Animal de Cancún permanece cerrada desde principios de noviembre, lo que ha generado preocupación entre ciudadanos y organizaciones civiles.

De acuerdo con una circular interna, el cierre responde a una reestructuración administrativa y a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las oficinas y áreas operativas. Sin embargo, a casi tres semanas del anuncio, las instalaciones continúan totalmente inhabilitadas: los accesos principales están cubiertos con láminas metálicas, las rejas tienen candados y no hay personal en los alrededores.

No obstante, aunque las instalaciones, ubicadas en la Supermanzana 99, permanecen cerradas al público, el servicio para recibir y atender denuncias ciudadanas continúa activo a través de los canales oficiales habilitados por el Ayuntamiento.

El director de Ecología, Fernando Haro, explicó que la suspensión temporal de la atención presencial se decidió con el fin de realizar adecuaciones necesarias en el inmueble, evitando riesgos y facilitando el avance de las obras. Subrayó que el personal de la dependencia sigue trabajando con normalidad, garantizando la respuesta a emergencias y el seguimiento de casos de maltrato animal, así como reportes de fauna en situación de calle.

Tras más de dos semanas de cierre, la dependencia se prepara para reabrir sus puertas en un plazo máximo de dos semanas, según adelantó Haro. La medida busca restablecer la atención directa a la ciudadanía una vez concluidos los trabajos de mejora en las instalaciones.