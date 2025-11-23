Llamado urgente de Salud a reforzar la vacunación infantil contra varicela

Incremento sostenido de contagios

Esta enfermedad se expande con 992 casos registrados, hasta la primera semana de noviembre

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Secretaría de Salud de Quintana Roo confirmó que la varicela se expande en el estado con 992 casos registrados hasta la primera semana de noviembre de 2025, lo que ha encendido las alertas sanitarias y motivado un llamado urgente a reforzar la vacunación infantil.

De acuerdo con el reporte oficial, los 992 casos confirmados se distribuyen de manera casi equitativa: 499 en hombres y 493 en mujeres, lo que refleja una incidencia similar entre ambos sexos. El repunte representa un 32% más que en 2024, cuando se contabilizaron 668 contagios en todo el año.

La varicela, considerada una enfermedad altamente contagiosa, se ha propagado principalmente en niños y adolescentes, aunque también se han registrado casos en adultos jóvenes.

Ante esta tendencia al alza, la Secretaría de Salud exhortó a la población a reforzar la vacunación, especialmente en niñas y niños, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones como infecciones cutáneas, neumonía o encefalitis.

La vacuna contra la varicela está disponible en centros de salud y hospitales públicos como parte del Programa de Vacunación Universal, por lo que se invitó a padres y madres a completar los esquemas de inmunización.

Quintana Roo encabeza el repunte de casos en la Península de Yucatán, superando a estados vecinos como Yucatán y Campeche. El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal reportó que hasta la semana 38 de este año se habían contabilizado 882 pacientes, cifra que siguió aumentando hasta llegar a los 992 actuales.

La expansión de la varicela en Quintana Roo refleja un problema de salud pública en crecimiento, que exige reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica. Con casi mil casos confirmados en lo que va del año, las autoridades sanitarias insisten en que la prevención es la mejor herramienta para evitar complicaciones y frenar la propagación del virus.

Refuerzan prevención de la diabetes

En Cozumel se reforzaron las acciones de prevención y concientización durante la Semana de la Diabetes 2025, con actividades dirigidas a la población para promover hábitos saludables y reducir el impacto de esta enfermedad crónica en la isla.

La Dirección de Salud Municipal de Cozumel, en coordinación con instituciones médicas y asociaciones civiles, organizó una serie de actividades en el marco del Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre). Entre ellas destacaron:

– Ferias de salud con toma de glucosa, presión arterial y peso.

– Pláticas informativas sobre alimentación balanceada y actividad física.

– Talleres de cocina saludable para familias y estudiantes.

– Actividades deportivas como caminatas y clases de zumba en parques públicos.

El objetivo fue sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y detección temprana, ya que la diabetes es una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en Quintana Roo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal, Quintana Roo registra más de 12 mil personas diagnosticadas con diabetes, aunque se estima que la cifra real es mayor debido a los casos no detectados. La enfermedad afecta principalmente a adultos mayores de 40 años, pero cada vez se observan más diagnósticos en jóvenes y adolescentes, relacionados con el sedentarismo y la mala alimentación.

Médicos locales advirtieron que la diabetes no controlada puede derivar en complicaciones graves como insuficiencia renal, ceguera y amputaciones. Por ello, insistieron en la necesidad de programas permanentes de prevención y en la importancia de que la ciudadanía acuda a revisiones periódicas.

La doctora María del Carmen López, especialista en salud pública, señaló: “La Semana de la Diabetes es un recordatorio de que la prevención está en nuestras manos. Con pequeños cambios en la dieta y el ejercicio podemos reducir significativamente el riesgo”.