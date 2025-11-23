Cozumel pierde turismo de EU, aunque suma viajeros nacionales

Autoridades buscan alternativas con Iberojet

Efectos de la competencia internacional en el Caribe y la reducción de frecuencias aéreas

Cozumel.- Durante 2025, la isla de Cozumel ha registrado un incremento en la llegada de viajeros nacionales, mientras que el turismo proveniente de Estados Unidos muestra una caída significativa, según reportes de la Dirección de Turismo y autoridades municipales.

El fenómeno responde a una combinación de factores: la preferencia creciente de turistas mexicanos por destinos cercanos y accesibles, la competencia internacional en el Caribe y la reducción de frecuencias aéreas desde EU, lo que ha impactado directamente en la ocupación hotelera y en la derrama económica local.

El turismo nacional ha mostrado un crecimiento sostenido en 2025, con mayor presencia de visitantes provenientes de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El turismo estadounidense, históricamente el principal mercado de Cozumel, ha registrado una disminución en llegadas, atribuida a la reducción de vuelos directos y a la preferencia por otros destinos del Caribe.

Autoridades locales han iniciado pláticas con la aerolínea Iberojet, con el objetivo de abrir nuevas rutas y fortalecer la conectividad internacional.

La presidenta municipal de Cozumel, Juanita Alonso, confirmó que se mantienen conversaciones con Iberojet, aerolínea española que ya opera vuelos hacia Cancún y otros destinos del Caribe. La intención es explorar la posibilidad de rutas directas hacia Cozumel, lo que permitiría diversificar mercados y compensar la caída del turismo estadounidense.

“Estamos trabajando en alternativas de conectividad aérea. El turismo nacional ha respondido muy bien, pero necesitamos recuperar presencia internacional y abrirnos a nuevos mercados”, señaló Alonso.

El Caribe mexicano enfrenta un escenario de reconfiguración turística: mientras Cancún y Playa del Carmen mantienen altos niveles de ocupación con visitantes internacionales, Cozumel apuesta por fortalecer el turismo local y regional, además de buscar alianzas estratégicas con aerolíneas europeas.

La caída del turismo estadounidense preocupa al sector hotelero y restaurantero de la isla, que depende en gran medida de este mercado. Sin embargo, el repunte de visitantes nacionales ha permitido mantener estabilidad en la actividad económica.

Lanzan catálogo de experiencias comunitarias de Bacalar

En el marco de un encuentro nacional de turismo alternativo realizado en Pachuca, Hidalgo, representantes de Bacalar presentaron el Catálogo de Experiencias Comunitarias, un proyecto que reúne las principales actividades impulsadas por cooperativas locales, comunidades mayas y prestadores de servicios turísticos de la región.

El catálogo busca difundir la oferta turística comunitaria de Bacalar, destacando actividades como recorridos en la laguna, talleres artesanales, gastronomía tradicional, rutas ecoculturales y proyectos de conservación ambiental. La iniciativa pretende posicionar al municipio como un referente de turismo responsable y participativo, en contraste con los modelos masivos que predominan en el Caribe mexicano.

Objetivos del catálogo:

– Visibilizar proyectos comunitarios que promueven la conservación de la laguna de Bacalar y sus ecosistemas.

– Fortalecer la economía local mediante la promoción de cooperativas y emprendimientos familiares.

– Impulsar el turismo cultural y vivencial, con experiencias que integran la cosmovisión maya y las tradiciones locales.

– Generar alianzas nacionales, como la realizada en Hidalgo, para ampliar la difusión y atraer visitantes interesados en el turismo sostenible.

Durante la presentación, representantes de Bacalar señalaron que el catálogo es resultado de un trabajo colaborativo entre organizaciones comunitarias, autoridades municipales y estatales, así como instituciones académicas “Queremos que Bacalar sea reconocido no solo por su laguna, sino por la riqueza cultural y humana que sostiene este territorio”, expresó uno de los coordinadores del proyecto

El turismo comunitario en Bacalar ha cobrado relevancia en los últimos años como respuesta a la presión ambiental que enfrenta la laguna por el crecimiento urbano y turístico. La presentación en Hidalgo busca abrir nuevos canales de promoción y consolidar a Bacalar como un destino que apuesta por la sostenibilidad y la participación ciudadana.

