Organismo del agua de Tlalnepantla inicia campaña de descuentos en pago de servicio

Estará vigente hasta el 31 de diciembre

Tlalnepantla, Mex.- En apoyo a la economía de personas de escasos recursos, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla (OPDM) inició una campaña de descuentos con el objetivo de que puedan estar al corriente en sus pagos.

El gobierno de Tlalnepantla, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, a través del OPDM, ofrece a los contribuyentes pertenecientes a grupos vulnerables una bonificación del 50% en el pago del servicio de agua potable.

El director general del OPDM, Alberto Valdés Rodríguez, destacó que este beneficio está dirigido a usuarios de tipo doméstico de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad que cuenten con adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 y años anteriores, incluyendo los accesorios legales generados por la omisión en el pago del servicio.

Este programa estará vigente hasta el 31 de diciembre del presente año y es aplicable para pensionados o jubilados, menores de 18 años en situación de orfandad, personas con discapacidad, personas adultas mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos fijos, personas cuya percepción diaria no exceda dos salarios mínimos generales vigentes y personas liberadas por amnistía estatal.

Algunos de los requisitos que deberán presentar los interesados son: presentar identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, INAPAM); documento que acredite la residencia en el inmueble sujeto al cobro; boleta o recibo de agua; comprobar que los ingresos no exceden dos salarios mínimos generales vigentes o, en su caso, acreditar la falta de ingresos fijos mediante comprobante correspondiente o estudio socioeconómico emitido por instituciones oficiales autorizadas; acreditar el grupo vulnerable al que pertenece.