Urge un plan de abasto de medicamentos: Cristina Ruiz

“Sector salud, en grave crisis”

Valle de México.- El PRI mexiquense insistió que la grave crisis que padece el sector salud del país, desde aquel fatídico año 2019 en que se sepultó al Seguro Popular, por lo que la senadora Cristina Ruiz Sandoval emplazó a los responsables a presentar a la legislatura un plan de abasto seguro de medicamentos para garantizar su disponibilidad en todas las clínicas y hospitales del ISEM, mediante una estrategia de distribución eficiente y transparente.

La dirigente estatal priista argumentó que el segundo gran fracaso del régimen político en turno fue la megafarmacia, pues “en uno de sus experimentos, el gobierno cambió los procesos de compra y distribución de medicamentos, lo que generó un grave desabasto en el tratamiento para el cáncer o los de cuadro básico, y es la fecha en que solo surten 2.7 recetas diarias”.

Acompañada por el coordinador de las diputadas y diputados, Elias Rescala Jiménez, regidoras, así como de integrantes del CDE, ejemplificó que en el Hospital General de Atizapán, que pertenece al ISEM, se reporta un desabasto de medicinas del 50%, donde los familiares de los pacientes tienen que comprar sus medicamentos e insumos a través del sector privado.

El desembolso que hacen las familias para pagar atención médica y medicamentos aumentó 30%, entre 2018 y 2022, hoy los pacientes gastan hasta 5,580 pesos, apuntó la líder priista al señalar que esta misma situación se vive en Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, donde hay una escasez notable de medicamentos como ocurre con un simple paracetamol.

“Ya no tienen argumentos para echarle la culpa al pasado, porque ellos son los del sexenio pasado, hay manifestaciones del sector salud como nunca antes, sino es en el hospital Nicolás San Juan, es el Adolfo López Mateos o el Monica Pretelini en Toluca; todos exigiendo insumos, equipamiento y mejores condiciones laborales”, agregó.