México avanza por la senda de la justicia: Luz María Hernández

“No volveremos atrás”

Ecatepec, Méx.- En el Estado de México respaldamos al 100 por ciento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y hacemos eco al llamado de unidad y de no volver atrás a un pasado de privilegios para unos cuantos, señaló Luz María Hernández, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México.

La líder de Morena en la entidad mexiquense dijo que, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, por lo que exhortó a la militancia y a cada funcionario emanado de Morena a seguir cerrando filas alrededor de la mandataria y en favor del pueblo, pues nuestra premisa fue, es y será “primero los pobres”.

Por otra parte, aseguró que “no debemos escuchar los discursos que hacen apología de la violencia, ni creer en esas voces que solo buscan denostar los avances logrados por Morena, a través de su gobierno federal, de la gobernadora Delfina Gómez y de los alcaldes apoyados por el poder legislativo, quienes de la mano de la sociedad hemos logrado avanzar en este segundo piso de la 4T».

Finalmente, destacó: “nunca más un país de privilegios para unos cuantos, nunca más un país donde los pobres no tienen voz, nunca más un país donde los grupos vulnerables son olvidados y donde sus pueblos originarios son relegados de los programas sociales”.