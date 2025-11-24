Hay apoyo total a las mujeres de Ecatepec: Azucena Cisneros

Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss entregó mil tarjetas del Programa Integral de Apoyo a Madres Adolescentes, que brinda dos mil pesos mensuales y seguimiento educativo para que mujeres de 12 a 22 años de edad continúen sus estudios, fortalezcan su autonomía y puedan construir un proyecto de vida. En el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte de Las Américas, la alcaldesa reconoció que la maternidad temprana muchas veces no es una elección libre y por lo general cuando una adolescente se embaraza también enfrenta deserción escolar, estigma y soledad. Subrayó que este programa busca que ninguna joven abandone sus estudios por estar embarazada o por ser madre, sino que terminen su formación y tengan proyecto de vida.

“La violencia patrimonial y la falta de recursos para comenzar de nuevo es una de las causas por la que las mujeres permanecen en ciclos de violencia, por eso este apoyo lleva un mensaje muy claro, que no están solas, ni las adolescentes ni ninguna mujer en Ecatepec”, afirmó Cisneros.