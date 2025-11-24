Ciberacoso afecta a más de 10 millones de mujeres en México

Nuevas y rápidas formas de abuso con IA

Es una forma de violencia en aumento debido a la débil regulación tecnológica

La violencia contra las mujeres sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas y ésta no se limita a los espacios físicos, sino que ha trascendido y encontrado nuevas formas de manifestarse, como es el entorno de medios digitales, pues un mayor número de mujeres en México es víctima de ciberacoso.

El abuso digital es una forma de violencia en aumento debido a la débil regulación tecnológica, una falta de reconocimiento legal de este tipo de agresiones en varios países, la impunidad de las plataformas, las nuevas y rápidas formas de abuso con IA, los movimientos contrarios a la igualdad de género, el anonimato de los agresores y el escaso apoyo a las víctimas digitales.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) compartió que 10.6 millones de mujeres y 8.3 millones de hombres fueron víctimas de ciberacoso.

El ciberacoso, que vulnera derechos como la privacidad, la integridad emocional, la libertad de expresión y la seguridad de las mujeres, ha avanzado. Tan sólo en el 2020, 22.5 por ciento de las mujeres y 19.3 por ciento de los hombres fueron víctimas de ciberacoso. Para 2024, estas cifras representaron 22.2, muy por arriba del nivel nacional de 21 por ciento, y 19.6 por ciento, respectivamente.

La situación de ciberacoso con mayor prevalencia para ambos sexos fue el contacto mediante identidades falsas, con 36 por ciento. En actos de índole sexual, 29 por ciento de las mujeres y 13.9 por ciento de los hombres fueron víctimas de insinuaciones o propuestas sexuales, en tanto que 27.5 y 15.8 por ciento, respectivamente, recibieron contenido sexual.

Respecto a provocaciones para reaccionar de forma negativa, 21.4 por ciento de los hombres y 15.7 por ciento de las mujeres reportaron esta situación, mientras que 24.6 por ciento de los hombres y 21 por ciento de las mujeres recibieron llamadas ofensivas y 35.9 y 32.4 por ciento, respectivamente, recibieron mensajes ofensivos.

Entre las personas de 12 años y más que reportaron haber sido víctimas de ciberacoso, 21.6 por ciento de las mujeres y el mismo porcentaje de los hombres señalaron que las agresiones provinieron únicamente de personas conocidas. Por otro lado, 17 por ciento de las mujeres y 13.7 por ciento de los hombres identificaron tanto a personas conocidas como a desconocidas como responsables del ciberacoso.

El ciberacoso genera diversos efectos en la vida de quienes lo experimentan. El enojo se presentó en 61.1 por ciento de las mujeres y 55.4 por ciento de los hombres; la desconfianza en 39.7 y 33 por ciento; y el miedo, en 34.5 y 16 por ciento, respectivamente.

Las medidas más comunes ante el ciberacoso fueron bloquear (a la persona, cuenta o página), tomada por siete de cada 10 de las mujeres y 60.9 por ciento de los hombres; denunciar ante el Ministerio Público, Fiscalía Estatal o el proveedor del servicio, tomada por 13.2 y 8.6 por ciento, respectivamente. Ignorar o no contestar se registró en 12.2 por ciento de las mujeres y 16.5 por ciento de los hombres. Cambiar o cancelar número telefónico, cuenta o contraseña fue una medida tomada por 10.3 por ciento de las mujeres.

Qué es el abuso digital

Las herramientas digitales se utilizan cada vez más para acechar, acosar y abusar de mujeres y niñas. Esto incluye:

Uso indebido de imágenes o intercambio no consentido de imágenes íntimas, a menudo denominado pornografía vengativa o filtración de desnudos.

Ciberacoso, troleo y amenazas en línea;

Acoso en línea y acoso sexual;

Falsificación de imágenes mediante inteligencia artificial (IA): imágenes sexualmente explícitas, pornografía falsificada e imágenes, vídeos o audios manipulados digitalmente;

Discurso de odio y desinformación en las plataformas;

Doxeo: publicación de información privada;

Acoso, vigilancia o seguimiento en línea para controlar las actividades de una persona;

Captación y explotación sexual en línea;

Suplantación de identidad;

Redes misóginas, como la machoesfera o los foros incel.

Estos actos no se producen únicamente en Internet. A menudo desembocan en violencia en la vida real, por ejemplo en forma de coacción, abusos físicos e incluso femicidios, es decir, asesinatos de mujeres y niñas. Los daños pueden ser duraderos y afectar a las supervivientes durante largo tiempo.

La violencia digital se dirige en mayor medida contra las mujeres que contra los hombres en todos los ámbitos, pero afecta en especial a quienes gozan de visibilidad pública o en línea: activistas, periodistas, políticas, defensoras de los derechos humanos y mujeres jóvenes.

Sus efectos son aún más graves en el caso de las mujeres que se enfrentan a formas de discriminación cruzadas, por ejemplo la discriminación por motivos de raza, discapacidad, identidad de género u orientación sexual.